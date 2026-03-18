“Si no es capaz, renuncie”: Renzo García a la directora de Cortolima por la minería ilegal

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el representante a la Cámara electo del Pacto Histórico, Renzo García, responsabilizó a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, y a la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, por la grave problemática de minería ilegal en los municipios del sur del departamento.

El congresista electo aseguró que la problemática se les salió de las manos a quienes dirigen la principal entidad del Ejecutivo y la autoridad ambiental en el Tolima.

“No solamente están actuando de manera tardía, sino también con la mayor torpeza del mundo. Hoy no están coordinando con el Gobierno nacional, y no hay una declaratoria de estado de emergencia social y ambiental, que podría ser un elemento que permita que converjan todas las fuerzas institucionales, comunitarias, académicas y empresariales”, manifestó García.

Sin embargo, el dirigente político fue todavía más allá y pidió la renuncia de la directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), a quien tildó de negligente en su labor para detener la minería ilegal:

“Se quedó corta, y si no es capaz, le pido que renuncie, porque si uno no es capaz de garantizar sus competencias, misionalidad y el liderazgo que requieren estos asuntos, lo más sano para los habitantes del Tolima y quienes están siendo afectados por la minería ilegal es que busquemos a una persona que ayude a construir sinergias y ejercicios de defensa territorial”, aseveró.

Por su parte, la gobernadora y la directora de Cortolima han reclamado en repetidas ocasiones una articulación con el Gobierno nacional para enfrentar de manera conjunta la minería ilegal, controlada en el sur del Tolima por las disidencias de las FARC. Sin embargo, hasta ahora se desconocen respuestas concretas por parte del Gobierno.