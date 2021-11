Fajardo recusó a la Controlaría por proceso fiscal de Hidroituango

El ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, radicó una solicitud de recusación en la Contraloría General de la República, señalando que existe una “vulneración al principio de imparcialidad objetiva y de neutralidad”.

En el documento señala que “esta no es una recusación para apartar al señor contralor del proceso, pues no es competente para adoptar la decisión de fondo en el caso, sin embargo, es competente para resolver la recusación presentada contra la Delegada Intersectorial No. Nueve de la unidad de investigaciones especiales contra la corrupción y los miembros de la Sala Fiscal Sancionatoria de la Contraloría general de la República y sobre esa decisión versa esta recusación”.

Según Fajardo Valderrama, el contralor Carlos Felipe Córdoba, ha manifestado de manera pública su posición de respaldo al fallo, al proceso y a los funcionarios que llevan dicho proceso.