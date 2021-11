Constructores los más afectados con parálisis en Instrumentos Públicos

Continúa la parálisis en las oficinas de Instrumentos Públicos de Cucuta y se han generado traumatismos para los cientos de usuarios, los cuales no han podido adelantar diferentes trámites de inscripción de proyectos inmobiliarios en esta región de frontera.



Recordemos que esta situación se deriva de la sanción que se dio al presidente de uno de los sindicatos de esa institución, al estar supuestamente faltando durante tres meses a sus funciones y por esto se tomó la determinación de sancionarlo, generando una reacción por parte de los funcionarios del sindicato que entraron a paro indefinido.



Mateo Carvajal, quien es el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol seccional Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que son más de 245.000 familias afectadas en todo el país.



“Nosotros representamos más de cinco puntos del producto interno bruto y esto no se ha visto reflejado al estar completamente paralizada esta oficina, y los bancos desembolsan los créditos de las viviendas después de hacer esta inscripción de los proyectos pero por ahora miles de personas en todo el país están afectadas al no darse este proceso financiero, estamos abogando porque se logre una solución entre las dos partes y se permita nuevamente la atención al público que requiere este servicio que es fundamental para muchos trámites”, dijo el funcionario.

Lea además:131 mil personas deben participar en revocatoria de Cúcuta para ser válido



Por ahora, se mantiene las negociaciones entre los sindicatos y la superintendencia de registro y notariado para buscar una solución a este problematica.