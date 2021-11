En Cúcuta sectores residenciales piden suministro del servicio de agua

Barrios en el sur Oriente de la ciudad de Cúcuta reportan problemas en el abastecimiento de agua potable, la situación también se extiende a la zona norte donde las últimas horas se han generado protestas por parte de los habitantes que reclaman la activación de un plan de contingencia o el suministro del agua a sus viviendas.

Las lluvias y daños en la red matriz han ocasionado que desde hace 15 días los habitantes de la ciudad de Cúcuta enfrenten un severo corte de suministro de agua potable de los sistemas pamplonita y zulia.

Héctor Gómez, dirigente del barrio Aguas Calientes le dijo a Caracol Radio, “desde el 27 octubre no nos llega agua, las disculpas eran por los trabajos que se estaban haciendo, después sacaron la disculpa que era por la alta turbidez y ahora saca la disculpa que hay un daño en un tubo madre de la red matriz; toda la libertad está sin agua y los más afectados son los habitantes de las partes altas”.

Agregó que, “estamos comprando carrotanques, pero los que no tienen un recurso los que no tienen como para comprar un carro tanque de agua qué van a hacer y parece que la empresa no tiene un plan de contingencia aquí llegó un carrotanque de agua hace tres días, pero fue para una sola calle”.

Las comunidades piden que se dé prioridad al abastecimiento por carro tanque, para los sectores más afectados, activando el plan de contingencia.