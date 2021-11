Alcaldes en provincia piden culminar Ruta del Sol

Después de varios años de estar en incertidumbre el proyecto vial de la ruta del sol dos el cual comunicaría a la provincia de Ocaña con el interior del país, los líderes políticos en esa región están pidiendo que se agilice la culminación de este intercambiador vial que agilizaría la movilidad en este punto del oriente del país.



El llamado se está haciendo directamente desde el alcalde del municipio de Ocaña el cual ha indicado que este proyecto es necesario para la región, y que se debe buscar retomar los diferentes procesos a pesar del escándalo que se presentó con la firma encargada de su construcción.



Samir Casadiego, mandatario de esta región, le dijo a Caracol Radio que esto ayudaría al desarrollo no sólo de Ocaña sino también de todo el departamento de Norte de Santander y la zona de frontera con Venezuela.



“Nosotros no hemos tenido ninguna notificación oficial en estos temas, la verdad son independientes y ajenos a este gobierno, nosotros hemos venido trabajando directamente con Invias para tener una intervención en lo que tiene que ver con el cruce de la circunvalar en la vía que uno toma la ciudad de Cúcuta, donde nos dan una buena expectativa y buena noticia para poder hacer un intercambiador vial o un puente elevado que va a ser realidad, nos manifiestan que sobre el mes de marzo iniciarían estas obras que serían adicionales a la obra general de la construcción del puente Ospina Pérez del Zulia. Pero en cuanto a la ruta del sol le hemos extendido la invitación a los parlamentarios del departamento para que nos ayuden a impulsar todas estas situaciones que obviamente cuando llegamos como alcalde no tuvimos mucho eco, pero necesitamos que todos parlamentarios y alcaldes de la región tengamos una respuesta positiva a esta problemática vial que se ha presentado en la región”, dijo el mandatario.

Esta variante había sido incluida dentro del proyecto que debía construir la firma brasilera Odebrech, sin embargo el escándalo de corrupción y sobornos que se presentó para la licitación de este y otros proyectos en Colombia dejó inconcluso este tramo vial desde hace varios años.