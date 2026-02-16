Van 17 personas secuestradas en Norte de Santander en lo que va del 2026

Norte de Santander.

Una preocupante cifra sobre el comportamiento del secuestro en lo corrido de este año entregó el consejero de paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, al revelar que actualmente se tiene registro de al menos 17 personas retenidas en el departamento durante 2026.

El funcionario explicó a Caracol Radio que se trata de un balance en constante movimiento, debido a que algunos casos han tenido liberaciones, mientras que otros continúan en verificación o en medio de gestiones humanitarias.

“Teníamos esta mañana una información registrada de 17 personas. En algunas se han logrado liberaciones, ejemplo la de los cinco policías, pero en otras siguen secuestradas y en otras se siguen adelantando misiones humanitarias”, señaló.

Niño advirtió que el número no es estático y puede variar dependiendo de las denuncias que se formalicen, especialmente en zonas donde los hechos ocurren en áreas limítrofes o rurales.

“Este número cambia de manera que haya denuncias o cuando ocurren en los límites entre Norte de Santander y otros departamentos”, explicó.

El consejero aseguró que este delito continúa siendo uno de los que más preocupa a las autoridades por su impacto directo sobre las comunidades y las familias afectadas, en medio del recrudecimiento del conflicto armado en regiones como el Catatumbo y sectores cercanos a Ocaña.

“Este sigue siendo un flagelo que atenta contra la dignidad humana y que rechazamos desde la institucionalidad”, afirmó.