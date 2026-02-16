Ataque sicarial deja tres personas heridas en Cúcuta

Cúcuta.

En la noche de ayer domingo, un ataque a bala registrado en el barrio La Conquista, en Cúcuta, dejó tres personas heridas, entre ellas un adolescente, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

El caso ocurrió hacia las 8:46 p.m. en un establecimiento comercial donde, según el reporte de las autoridades, varios sujetos que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra quienes se encontraban allí.

Los lesionados fueron trasladados de inmediato al Hospital Universitario Erasmo Meoz.

Entre ellos se encuentra Carlos Alfredo Martínez Peña, quien presenta dos heridas por arma de fuego.

También resultó gravemente herido José Julián Peñaranda Esquivel, quien recibió varios impactos en diferentes partes del cuerpo y permanece en estado crítico.

Asimismo, el adolescente Danny Antonio Monsalve Herrera sufrió cinco impactos de bala: tres en la pierna derecha, uno en la pierna izquierda y otro en el glúteo.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer los móviles del ataque y dar con la identificación de los responsables.