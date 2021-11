Comunidad en El Tarra atemorizada por secuestros

Conmocionada se encuentra la población en la zona del Catatumbo, debido al último hecho violento que se presentó por parte de un grupo armado que retuvo a un grupo de personas en el municipio de El Tarra al ser acusados de consumidores de estupefacientes.



Esta situación ha generado temor y rechazo por parte de los habitantes de esta población que están pidiendo que se respete la vida de los retenidos, y se les permita regresar nuevamente al seno de sus familias al ser personas reconocidas de la región y que en algunos casos son extranjeros que llegaron a laborar.



Uno de los líderes cívicos ubicados en el municipio de El Tarra, le dijo a Caracol Radio que es importante que se busquen nuevamente los caminos para un diálogo de paz con estas organizaciones que están retomando los caminos de la violencia.

“Nosotros no entendemos qué es lo que está pasando y por eso estamos atemorizados, en muchos casos preferimos no salir de nuestras viviendas porque podemos ser víctimas de esta violencia que se está tomando nuevamente las calles en el Catatumbo, con respecto a estas personas que fueron retenidas lo único que decimos es que les deben respetar la vida y que ojalá los liberen, estos grupos se han tomado por cuenta de ellos la justicia y las autoridades ya no están haciendo nada”, dijo el líder comunal.



Por ahora no se conoce de la suerte de estas personas que están retenidas por las disidencias de las FARC, situación que se dio a conocer por medio de un video que se viral hizo en redes sociales durante el fin de semana.