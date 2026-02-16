Corpornor inicia recuperación de zonas verdes en Norte de Santander

Norte de Santander

La Corporación autónoma regional de la Frontera Nororiental - Corponor - inicia con la recuperación de espacios verdes en todo el departamento, proyecto que busca embellecer los espacios públicos en Norte de Santander.

"La corporación está haciendo una inversión importantísima en articulación con la alcaldía de Cúcuta en la recuperación de los espacios verdes o el embellecimiento de las mismas zonas“, dijo a Caracol Radio Humberto Camacho, director de la corporación.

Agregó que, en la ciudad de Cúcuta este proyecto iniciará en el puente de Guadua. “Es un sitio de paso importante no solamente para las personas que vivimos acá en la ciudad, sino para todos los visitantes que llegan desde el interior del país o desde el exterior”.

En la capital nortesantandereana se adelantará el embellecimiento desde “el puente de Guada hasta Circus Pop; vamos a embellecer también en este proceso contractual el frente de la corporación, las dos orejas; el parque de los ingenieros, al frente del restaurante de Venecia y posteriormente vamos a incluir un sistema de riego para mantener las zonas verdes en la parte de atrás de Rodizio. Vamos a hacer una recuperación de esa zona y en varios puntos de la ciudad, hacia el Alto Pamplonita, como el siglo XXI, en esa comuna 3 y 4 donde nosotros queremos llegar”.

Municipios como Toledo, Labateca, Bucarasica, Ocaña y Mutiscua están incluidos en la proyección para este año 2026.

Camacho hizo un llamado a la comunidad en general para que se cuide y se respeten estos arreglos. “Hemos visto que sembramos varias plantas hoy y al siguiente día ya no las encontramos, se las han llevado”.

Para el próximo año se espera continuar con esta proyección en otros municipios del departamento.