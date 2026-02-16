Emergencia por remoción en masa deja incomunicado a Norte de Santander con Arauca

Norte de Santander.

Una emergencia por remoción en masa se registra en la vía La Soberanía, que comunica a Norte de Santander con Arauca, a la altura del sector Miralindo, en jurisdicción del municipio de Toledo, como consecuencia de las fuertes precipitaciones que han impactado la zona en los últimos días.

El personero municipal, Daniel Parra, explicó a Caracol Radio que la situación se originó por la saturación del terreno a causa de las precipitaciones constantes en esta zona del departamento.

“En la madrugada de hoy se presentó una afectación en el eje vial La Soberanía, más exactamente a la altura del sector Miralindo, un fenómeno de remoción en masa a consecuencia de las fuertes precipitaciones que se han venido presentando en este sector en los últimos días”, señaló.

Tras lo ocurrido, el Consorcio Vías Colombia, encargado del mantenimiento y atención de puntos críticos en este corredor, desplazó personal técnico para adelantar las labores de remoción del material que cayó sobre la vía, con el fin de normalizar el tránsito durante la jornada.

“Ya ha sido trasladado personal técnico para realizar la remoción de la tierra que ha caído sobre la vía y esperamos que en la jornada de la tarde el paso se encuentre restablecido”, indicó el funcionario.

El personero precisó que, pese a la emergencia, hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni afectaciones a viviendas o infraestructura distinta al evento registrado en la carretera.

Sin embargo, advirtió que el municipio se mantiene en alerta ante el comportamiento de las lluvias.

Recordó además que Toledo se encuentra bajo declaratoria de calamidad pública desde octubre del año anterior, precisamente por los riesgos asociados a la temporada invernal y los eventos de remoción en masa que se han venido presentando en distintos puntos del territorio.

En medio de este panorama, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad y a los transportadores a mantener medidas de precaución y a reportar cualquier novedad que se pueda presentar, mientras continúan las labores de monitoreo y atención en este importante corredor vial de la región.