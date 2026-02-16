Cae en Cúcuta presunto cabecilla pedido en extradición por Brasil

Cúcuta.

En desarrollo de operaciones contra el narcotráfico, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos (Diran), capturó con fines de extradición a Gustavo Durán Bautista, solicitado por la República Federativa de Brasil por los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y lavado de activos.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco del Plan Unidos contra las Drogas Ilícitas “Esmeralda Plus” y la Operación Axiom Sostenida Esparta.

La diligencia de allanamiento y registro fue ejecutada de manera coordinada entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en un exclusivo sector de Cúcuta.

De acuerdo con la información oficial, Durán Bautista, conocido con el alias de “Gustavo”, sería señalado de liderar una organización criminal con injerencia en Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y Argentina, además de tener conexiones en Europa.

Según las autoridades, la estructura se encargaba de recibir y distribuir grandes cantidades de estupefacientes desde Colombia hacia distintos países de Suramérica, con posterior envío a destinos europeos, entre ellos España y Países Bajos.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que se surtan los trámites correspondientes ante las autoridades competentes para formalizar el proceso de extradición solicitado por Brasil.