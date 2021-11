Comité revocatorio en Cúcuta a la espera de fecha para ir a las urnas

En las últimas horas en la Registraduría Nacional del Estado Civil envió una comunicación a la ciudad de Cúcuta, informándole a los promotores de la revocatoria del alcalde que había sido avalado este proceso.



Dentro de la comunicación se especificaba que se había cumplido con todas las etapas que se requieren para poder continuar con la revocatoria de la actual alcalde Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, y que ahora deben ser los ciudadanos quienes deben decidir en las urnas si este mandatario debe seguir en su puesto.



Jaime Vázquez, quien es el promotor de esta Revocatoria le dijo a Caracol Radio su complacencia al recibir esta comunicación, indicando que se cumplieron con las firmas necesarias, los informes contables, no violar los topes económicos y presentar todos los informes.



“Estamos esperando que la gobernación fije la fecha exacta de la revocatoria, se ha especulado mucho pero la verdad no conozco la fecha, todo lo que se ha manifestado es especulación pero al conocerse el día comienza la campaña de Revocatoria por el sí o por él no, creemos que eso va a ser el mes de diciembre. Todo esto compromete una logística porque se viene la elección de los comunales y de las juventudes además estaremos con esta revocatoria y por esto necesitamos la logística de la Registraduría que debe estar preparada porque es una contemplación ciudadana que no se le puede seguir negando la posibilidad como ha pasado con 115 propuestas de revocatoria en Colombia, la única que está aportas de tener una fecha en todo el país y por primera vez en la ciudad de Cúcuta es esta”, dijo el vocero.

Los habitantes de la ciudad de Cúcuta ahora deben definir si el mandatario ha cumplido con su plan de desarrollo. Se espera que este proceso se pueda realizar dentro de dos meses y se debe recolectar el 50% de los votantes +1 para poder avalar algún resultado posible.