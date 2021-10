Frente a la denuncia por injuria, el alcalde señaló que CCCI no tiene ética

El alcalde Daniel Quintero señaló que el consorcio CCC no tiene autoridad ética, pues según él esta denuncia viene de una empresa que se declaró en insuficiencia financiera y al mismo tiempo dijo que sí podría terminar la obra.

Para el alcalde de Medellín la demanda hace parte de las reglas de juego y los gajes del oficio.

“Nos metimos en ley de insolvencia económica pero no tenemos problemas económicos, uno ya dice que no está tratando con personas que tengan niveles éticos y morales. Ellos iniciaron una demanda de la Fiscalía por supuesta injuria, yo creo que el país ha visto quiénes son ellos. Han mostrado muy claro cómo se comportan y lo que queremos nosotros es terminar Hidroituango, que paguen los responsables y ellos están haciendo estrategias para no pagar”, planteó el mandatario.

El mandatario expresó que esta y otras denuncias en su contra como las del expresidente Álvaro Uribe, las afrontará.

Daniel Quintero llamó a los constructores como sinvergüenza, por aparentemente mentirle a la contraloría sobre su situación financiera.