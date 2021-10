Apertura de puentes permite vacunación de niños venezolanos

Uno de los beneficios es que se ha logrado evidenciar en la apertura total a los peatones que se ha dado por los puentes internacionales, es la oportunidad que tienen los ciudadanos extranjeros de llegar a la ciudad de Cúcuta para poder obtener los diferentes beneficios que no tienen en su país.



Uno de estos es los sistemas de vacunación que están completamente habilitados en Colombia, y que se han entregados sin ninguna distinción para poder inmunizar especialmente a los menores de edad que no cuentan con los refuerzos necesarios.



Uno de los padres de familia qué trajo a sus tres hijos desde el vecino país, le dijo a Caracol Radio que la crisis que actualmente se mantiene en Venezuela ha generado que los inmunológicos no están disponibles en la mayoría de los casos.

“Hemos llegado desde uno de los municipios en el estado Táchira y pudimos traer a nuestros tres hijos para que se complete el esquema de vacunación, anteriormente teníamos que pasar con trocha con ellos y era un peligro debido a las crecientes del río. Agradecemos este gesto humanitario que se está haciendo por parte de las organizaciones internacionales y el gobierno colombiano, para poder evitar que nuestros hijos les afecten diferentes dolencias”, dijo el padre.



Se prevé que estos esquemas de vacunación comienzan a requerirse en una mayor cantidad, debido al rumor que comienza a darse en Venezuela con respecto a la apertura de los puentes internacionales y ser muchos los menores de edad que están afectadossin los esquemas de vacunación.