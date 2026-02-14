Denuncian caso de maltrato animal en zona rural de Bochalema, Norte de Santander. / Foto: Cortesía del dueño.

Norte de Santander.

Un presunto caso de maltrato animal fue denunciado en la vereda Cachirí, zona rural de Bochalema, donde un perro resultó gravemente herido tras un hecho ocurrido el pasado 5 de febrero en una finca del sector.

Carlos David Martínez Sánchez, dueño del animal, relató a Caracol Radio que esa mañana su mascota, llamada Bambán, salió hacia el potrero como de costumbre y regresó tiempo después con múltiples heridas.

“Eso fue el 5 de febrero, como a las 7:30 de la mañana el perrito se salió a hacer las necesidades. No lo volví a ver hasta que apareció como a las 8:30, todo herido”, afirmó.

Según su testimonio, al notar la gravedad de la situación decidió trasladarlo de inmediato para que recibiera atención veterinaria.

“Lo llevé en la camioneta y allá le prestaron los auxilios. Botaba demasiada sangre, era muy triste verlo así”, expresó.

El hombre asegura que siguió el rastro hasta un predio vecino, donde cree que se habría presentado el hecho.

“Yo tengo los videos de donde viene la sangre, que fue en la finca vecina. Desde allá viene el rastro hasta la finca mía. El animal pudo haber llegado hasta ese lugar a perseguir a otros perros”, indicó.

Martínez explicó que la mascota tiene ocho años y que nunca había protagonizado situaciones agresivas.

“Él es muy tranquilo, nunca ha agredido a nadie. Yo tengo un año de tenerlo allá y nunca se había presentado nada de eso”, sostuvo.

Tras lo ocurrido, el propietario aseguró que interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía

y también acudió a la Policía para que se investigue el caso.

“Yo al otro día fui a la Fiscalía, ya coloqué la denuncia. Quiero que se aclare la situación y saber quién fue el que le hizo eso al perro”, manifestó.

El hombre insistió en que su interés principal es que se esclarezcan los hechos. “Que por favor me colaboren a ver quién le hizo eso al perrito, porque eso es grave. Así como le hacen eso a un animal, se lo pueden hacer a un ser humano también”, puntualizó.

Actualmente, el animal se encuentra en recuperación bajo cuidados veterinarios en Cúcuta, mientras su dueño espera avances en la investigación que permitan establecer responsabilidades.