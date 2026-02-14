Combates en límites de Norte de Santander y Cesar dejan desplazamientos, heridos y desaparecidos

Norte de Santander.

Una delicada situación humanitaria se registra desde ayer, 13 de febrero, en zona limítrofe entre Norte de Santander y el departamento del Cesar, donde enfrentamientos armados en zona rural de Ocaña han dejado personas heridas, desplazamientos forzados y reportes preliminares de posibles desaparecidos.

Los combates se concentran en el corregimiento Agua de la Virgen, en el sector de la vereda Nuevo Amanecer, en límites con Río de Oro y San Martín.

Según información conocida en la zona, las confrontaciones se estarían presentando entre dos frentes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como ‘Los Pachencas’, en disputa por el control territorial.

El personero municipal de Ocaña, Jorge Bohórquez, confirmó a Caracol Radio que los enfrentamientos comenzaron el día anterior y continúan activos, lo que ha impedido el ingreso de las autoridades para verificar plenamente la situación.

El balance preliminar da cuenta de afectaciones directas a la población civil. “Ya hemos tenido información de desplazamientos de familias. Dos personas heridas la noche anterior llegaron al municipio de Ocaña, al Hospital Emiro Quintero Cañizares, para ser atendidas; son campesinos que estaban en medio de este fuego cruzado”, precisó el funcionario.

De acuerdo con la Personería, cerca de 17 núcleos familiares abandonaron sus viviendas durante la noche en medio de los enfrentamientos, mientras que también se han recibido reportes sin confirmar sobre más personas lesionadas y desaparecidas.

“Al parecer hay más personas heridas, hay personas desaparecidas que nos han informado, y estamos esperando si en un eventual caso baja ese tipo de confrontación para realizar una misión humanitaria”, agregó Bohórquez.

La complejidad del orden público ha impedido hasta el momento consolidar una cifra oficial de afectados, debido a que las autoridades no han logrado ingresar con seguridad al área donde se registran los combates.

Ante este panorama, desde el Ministerio Público se anunció que se prepara una misión humanitaria con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Diócesis de Ocaña para atender a la población, una vez existan condiciones mínimas de seguridad.

“El llamado a los actores armados es a que cesen este tipo de acciones en el territorio y dejen a la población civil a un costado de toda hostilidad”, puntualizó el personero.