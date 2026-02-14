Ocho capturados por tráfico de drogas en Norte de Santander

Norte de Santander.

En el marco de operativos contra el tráfico de estupefacientes, unidades de la Sijín de la Policía de Norte de Santander lograron la captura de ocho personas señaladas de participar en actividades relacionadas con el expendio de drogas en distintos municipios del departamento.

De acuerdo con el reporte oficial, los procedimientos se llevaron a cabo de manera simultánea en Chinácota, Pamplona y Ocaña, donde fueron capturadas dos personas por orden judicial y seis en flagrancia, entre ellas una durante una diligencia de allanamiento.

Durante los operativos, las autoridades incautaron 151.1 gramos de clorhidrato de cocaína, 49.1 gramos de tusi, 66.4 gramos de base de coca, 14.8 gramos de bazuco y 550 gramos de marihuana tipo cripy, sustancias que, según la investigación, estarían destinadas al tráfico y comercialización en entornos urbanos y rurales.

Según la Policía, estas capturas e incautaciones hacen parte de procesos investigativos adelantados en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de contrarrestar el tráfico de estupefacientes en el departamento.

Las autoridades indicaron que con estos resultados se impactan directamente estructuras criminales dedicadas al expendio de drogas, afectando sus economías ilícitas y reduciendo su capacidad de distribución en diferentes sectores de Norte de Santander.