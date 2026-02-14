Procuraduría investiga a dos funcionarias en Cúcuta por presunta participación en política

Cúcuta.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la gerente general de la Central de Transportes Estación Cúcuta, Belkys Alejandra Forero Gélvez, la subdirectora de Transporte Público de Cúcuta, Kelly Tatiana Reyes Montalvo, por una presunta indebida participación en política.

La decisión fue adoptada por la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander, que adelanta las indagaciones para establecer si las funcionarias habrían organizado y participado en una reunión de carácter político realizada el 23 de septiembre de 2025 en las instalaciones de la Terminal de Transporte de la ciudad.

De acuerdo con el ente de control, con la apertura formal del proceso disciplinario se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si constituyen una falta disciplinaria y establecer si las implicadas actuaron o no bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.

La investigación se encuentra en etapa inicial y permitirá recaudar pruebas para esclarecer el alcance de la presunta conducta y definir las decisiones correspondientes dentro del proceso.