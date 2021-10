Miércoles 27 de octubre, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Como Andrés Díaz Herrera fue identificado el hombre que murió en el accidente de tránsito que se presentó En el km 41+ 200 de la vía la Paila-Armenia en el Sector Club campestre

Según la información de las autoridades, la victima que se movilizaba en una motocicleta chocó con la parte trasera de un camión Ford que estaba parqueado en la carretera y al parecer el conductor de la moto no se percató del mismo y se produjo el choque dejando el fatal desenlace.

En Armenia están alborotados los ladrones, a plena luz del día se presentan atracos, robos, fleteos

En Caracol Radio escuchamos el testimonio del hombre que fue víctima de hurto en la mañana de ayer martes al norte de Armenia

El hecho se registró sobre las 9:30 de la mañana en la Calle 4 N con Carrera 13 sector Fundadores al norte de la capital del Quindío, cuando la víctima salía de uno de los edificios del sector siendo abordado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta le arrebataron la cadena de oro y en la huida se accidentan donde la víctima aprovecha, recuperando los elementos hurtados.

En su relato expresó: "el delincuente me trato de agredir con arma blanca pero en la lucha por recuperar mis pertenencias por fortuna no me lesiona, pero finalmente huyen y dejan tirada la moto, ya con el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía adelantan las investigaciones para dar con los responsable”.

Según la información de la Policía, en los hechos otra persona ajena a la situación al parecer realizó unos disparos con arma traumática que no provocaron ningún hecho lamentable.

Frente a los últimos hechos de dos intentos de hurto en el sector norte de la ciudad, el líder de la comuna 10 Ancizar Téllez se mostró preocupado puesto que ya salir de las viviendas es un peligro a cualquier hora del día. Anunció que están creando un comité cívico para llamar la atención de las autoridades frente a la problemática. Exigió que deben intensificar la presencia de las autoridades específicamente del ejército.

Al respecto el secretario de gobierno de la ciudad, Jaime Andrés Pérez, reconoció la situación por eso resaltó que reforzarán los controles y operativos para mejorar la percepción de seguridad. Además, destacó que van a establecer una red de apoyo con sirenas y cámaras de seguridad.

El líder comunal también aseguró que es tan critica la situación que no ven más opción que autoricen el porte de armas para que la comunidad se pueda defender.

Como Fredy Henao Carmona de 51 años de edad fue identificado el hombre que decidió quitarse la vida en una vivienda en el barrio Santander de la ciudad de Armenia

Con una marcha familiares y amigos de la joven cantante de hip hop conocida como Jedhay solicitaron que el asesinato no quede en la impunidad y se haga justicia. Hoy se cumplen 4 meses del hecho que se presentó en la peatonal de la universidad del Quindío el 27 de junio.

Más del 50% de la población del departamento cuenta con dos dosis de la vacuna contra COVID-19

La encuesta de pulso social del DANE en el trimestre julio-septiembre 2021 evidenció que en la ciudad el 20.5% cuenta con una dosis y el 65.6% con dos dosis. En cuanto a la razón principal por la que la comunidad aún no se ha vacunado el 35% no ha tenido tiempo ir a puntos de vacunación, el 16% estuvo contagiado recientemente y el 5% no encuentra la marca que prefiere de vacuna.

En cuanto a no aplicarse la vacuna el 51% cree que la misma puede ser insegura y el 21% no cree que pueda ser suficientemente efectiva.

El total de dosis aplicadas en el departamento es de 587.672, únicas dosis 46.045, segundas dosis 216.255 y terceras dosis 3.404

Autoridades de salud en el Quindío insisten en el autocuidado para evitar nuevo pico de contagios por COVID-19

La encuesta de pulso social del DANE en el trimestre julio-septiembre 2021 reveló que los ciudadanos se están relajando con las medidas de bioseguridad. Ante la pregunta ¿qué tan preocupado se encuentra en contagiarse o volverse a contagiar? El 19.3% de los armenios consultados dijo no estar nada preocupado.

Al respecto el decano de la facultad de ciencias de la salud de la Universidad del Quindío, Jorge Luis Duque, manifestó que la fatiga genera que la comunidad no acate los protocolos por eso reiteró la importancia de cumplirlos a cabalidad. En cuanto al uso de tapabocas resaltó que es fundamental por lo menos portarlos con desconocidos, fuera del núcleo familiar.

También reveló la encuesta que en la capital quindiana el 22.3% de los ciudadanos estuvo contagiado por COVID y ya se recuperó

Sector hotelero en el Quindío advierte que lluvias podrían afectar la llegada de turistas por deslizamientos en la vía la Línea de cara a la temporada de fin de año

El director de Cotelco en el departamento, Eduardo Mejía, indicó que es mucha la preocupación por las lluvias que están incrementando y podrían afectar las expectativas de ocupación para la temporada decembrina.

Afirmó que la preocupación radica en que la vía La Línea es vulnerable a deslizamientos y los mismos originan que los turistas desistan de viajar al departamento ya que la mayoría lo hace por carretera.

Desde el comité intergremial del Quindío destacaron la importancia del día sin IVA que se cumplirá mañana jueves en todo el país

Uriel Orjuela, presidente del comité intergremial indicó que con la Cámara de Comercio y Fenalco trabajan para que el comercio ofrezcan el mejor servicio a los ciudadanos para brindar las garantías de seguridad y compra

A través de la Unidad de Reacción Inmediata Ambiental la CRQ ha atendido más de 550 denuncias este año. El 90 % de las denuncias están relacionadas con aprovechamientos forestales y 200 de ellas corresponden al municipio de Armenia.

Ante poca demanda de viajeros, aerolínea EasyFly dejará de operar ruta hacia Bogotá mientras que Avianca aumentará frecuencias

Y es que paradójicamente, aunque Avianca anunció que desde el primero de noviembre ampliará cuatro frecuencias, incluyendo dos vuelos Armenia – Bogotá, y Bogotá – Armenia, la aerolínea EasyFly dejará de operar la ruta Bogotá-Armenia-Bogotá.

El director de Anato en el Eje Cafetero, Carlos Mario Nieto, a pesar del panorama con EasyFly considera que el comportamiento del aeropuerto el edén es positivo. Indicó que trabaja de la mano con las autoridades para establecer la llegada de nuevas aerolíneas a bajo costo para ampliar la demanda y competitividad.

De otro lado, el director de Cotelco en el departamento, Eduardo Mejía, señaló que es lamentable la salida de la aerolínea puesto que le apostó a la región cuando solo operaba Avianca y las pocas frecuencias con las que contaba. Aseguró que llegan aerolíneas pero también muchas se van por eso considera importante mejorar las tarifas nivelando las de Pereira con Armenia.

El Comité de Ganaderos del Quindío celebró durante el fin de semana el día del Ganadero, con un homenaje especial a todos sus afiliados por la importante labor que desarrollan en pro del campo y de la economía de nuestro país.

Néstor Giraldo Correa, recibió la “Gran Cruz al Liderazgo Ganadero” por parte de FEDEGAN y el galardón “Ganadero del año”, premio designado por la Junta Directiva del Comité de Ganaderos del Quindío, como un reconocimiento especial a su trayectoria, dedicación y compromiso con el sector

Desde este viernes 29 de octubre, los más de 8 mil beneficiarios del programa Colombia Mayor tendrán disponible la transferencia monetaria correspondiente a octubre de 2021. El incentivo estará disponible hasta el próximo 12 de noviembre.

Cada beneficiario recibirá 80.000 pesos. SURED y sus aliados tendrán disponible en todo el país los puntos de pago para el retiro de la transferencia.

Durante la visita a la capital quindiana, Lina Arbeláez, directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, confirmó que el Gobierno Nacional invertirá 4 mil millones de pesos para construir el Centro Sacúdete en la ciudad de Armenia.

En deportes, Dos medallas de oro y 2 de bronce fue el balance de la delegación quindiana, en el Campeonato Nacional sub-13 y sub-15 de Judo, Las deportistas del programa Talentos Colombia Sara Quintero y Juliana Palomino obtuvieron oro y bronce, respectivamente, mientras Zharick Gómez ganó oro en la categoría sub-15 división +64 kg., y Mayra González, también sub-15 se colgó el bronce en la división -64 kg.