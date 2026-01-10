La Procuraduría pidió a Nueva EPS un plan de contingencia para garantizar la atención de pacientes

La Procuraduría General hizo un llamado a la Nueva EPS a implementar de manera inmediata un plan de contingencia que garantice la atención oportuna e integral de los usuarios, ante el aumento de quejas relacionadas con fallas en la prestación del servicio, especialmente en la entrega y disponibilidad de medicamentos.

Durante una mesa de seguimiento realizada el pasado 8 de enero de 2025, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social solicitó a la entidad avanzar en un modelo de ajuste estructural y definir alternativas concretas frente a la insuficiencia de recursos y a los problemas de cobertura.

El Ministerio Público solicitó la puesta en marcha de un plan de choque para la atención de pacientes de alto costo, críticos, con VIH y con enfermedades huérfanas, con el fin de evitar afectaciones mayores en estos grupos priorizados.

El llamado del Ministerio Público llegó después de una semana cargada de largas filas, escasez de medicamentos e incertidumbre entre los usuarios de Nueva EPS.

Colsubsidio dejó de suministrar medicamentos para los usuarios de la entidad, que tuvo que activar un plan de contingencia.