AngloGold Ashanti asegura que no han sido notificados por la ANLA

Tras la decisión de la ANLA de archivar la licencia ambiental para el proyecto de minería Quebradona, AngloGold Ashanti respondió que, hasta la fecha, la compañía no ha recibido notificación oficial alguna por parte de la autoridad ambiental sobre la evolución del proceso de licenciamiento.

La compañía afirmó que un comunicado de prensa no constituye, de ninguna forma, notificación legal y no es posible hacer un pronunciamiento mayor sobre esta decisión porque no conocen los detalles

“El proyecto Minera de Cobre Quebradona, cuenta ya con todos los demás permisos y licencias requeridos para iniciar su ejecución, incluyendo el permiso de sustracción ambiental otorgado por Corantioquia y la aprobación del PTO por parte de la Secretaría de Minas del departamento”, afirmó AngloGold Ashanti

Dice la compañía minera que “lamentan que la autoridad haya excedido todos los tiempos de Ley para pronunciarse" e insisten en que, una vez la ANLA, notifique en los términos establecidos, procederán a analizar los detalles de la decisión pero que ratifican su compromiso de continuar en el país