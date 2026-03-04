Medellín abre más oportunidades para población en ejercicio de actividades sexuales pagas Foto: Alcaldía de Medellín

Esta estrategia tiene como prioridad proteger y generar oportunidades a las personas que ejercen actividades sexuales pagas, mediante una ruta de acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica, oportunidades de empleo, educación, fortaleciendo así la inclusión social.

Con esta estrategia, se busca llegar a más de 400 personas en 2026. Los participantes que se vinculen, podrán acceder a ormación académica, validación del bachillerato y talleres orientados al fortalecimiento de habilidades para la vida, el autocuidado y la construcción de proyectos personales.

“Hoy queremos modificar la vida de estas personas, queremos generar oportunidades reales buscando que Medellín llegue a otro nivel”, expuso la secretaria de Inclusión Social y Familia, Luz María Ramírez.

En 2025, cerca de 500 personas fueron beneficiadas, recibiendo acompañamiento continúo durante su proceso.

Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 17 de marzo, a través del correo proyectoasp.medellin@gmail.com o comunicarse al 310 213 2870.