04 mar 2026 Actualizado 16:15

Medellín

Medellín abre más oportunidades para población en ejercicio de actividades sexuales pagas

Hasta el 17 de marzo estarán abiertas las inscripciones para personas mayores de 18 años que decidan comenzar su proceso integral.

Medellín abre más oportunidades para población en ejercicio de actividades sexuales pagas Foto: Alcaldía de Medellín

Medellín

Medellín

Esta estrategia tiene como prioridad proteger y generar oportunidades a las personas que ejercen actividades sexuales pagas, mediante una ruta de acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica, oportunidades de empleo, educación, fortaleciendo así la inclusión social.

Con esta estrategia, se busca llegar a más de 400 personas en 2026. Los participantes que se vinculen, podrán acceder a ormación académica, validación del bachillerato y talleres orientados al fortalecimiento de habilidades para la vida, el autocuidado y la construcción de proyectos personales.

“Hoy queremos modificar la vida de estas personas, queremos generar oportunidades reales buscando que Medellín llegue a otro nivel”, expuso la secretaria de Inclusión Social y Familia, Luz María Ramírez.

En 2025, cerca de 500 personas fueron beneficiadas, recibiendo acompañamiento continúo durante su proceso.

Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 17 de marzo, a través del correo proyectoasp.medellin@gmail.com o comunicarse al 310 213 2870.

