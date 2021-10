Murió niña de seis años por dengue en el barrio La María de Cartagena

Génesis Lucía Cabarcas Vega, es la nueva víctima fatal que deja el dengue en la ciudad de Cartagena. Esta niña de seis años residente en la carrera 27 con calle 51 del barrio La María permaneció durante varios días con malestares asociados a la enfermedad, sin embargo, pese a los esfuerzos médicos perdió la vida.

Niño de nueve años: nueva víctima del dengue en Cartagena

"Cuando la llevo al puesto de salud de La Esperanza me le hacen un hemograma y un examen de orina. Me dicen los médicos que estaba bien, le mandaron unos antibióticos, acetaminofén y la traje para la casa. Al día siguiente empezó a presentar vómito y al tercer día dolores de barriga. Cuando la llevé otra vez de urgencia la doctora me dice que ella tenía síntomas de dengue", aseguró Sindy Vega, madre de la menor.

Los allegados de la niña aseguran que en este caso hubo negligencia médica, teniendo en cuenta que inicialmente en el centro asistencial no le aplicaron prueba para detectar la enfermedad pese a que presentaba síntomas.

"Le dije doctora eso es negligencia porque hace tres días que la traje no le hicieron la prueba del dengue. Ella me dijo vamos a hacerle el examen y le salió positivo. Ahí enseguida me la trasladaron a la clínica El Bosque", expresó Sindy.

Con el pasar de las horas la salud de Génesis se fue deteriorando, al punto que tuvo que ser ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro asistencial. La niña falleció producto de un paro cardiorrespiratorio.

"Por qué hay que esperar que pasen estos casos para fumigar. Se tuvo que prender la alarma para adelantar una fumigación en el barrio. Nosotros creemos que hubo negligencia porque cuando la llevamos por primera vez no le hicieron la prueba", puntualizó Luis Carlos Cabarcas, padre de la niña fallecida.