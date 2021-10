“Eran músicos no delincuentes”: joven rapero de San Rafael

Múltiples han sido las teorías sobre el asesinato de los cuatro jóvenes en San Rafael, Antioquia. La principal hipótesis de las autoridades y ONGs es que se pudo tratar de disputas por el microtráfico

Caracol Radio habló con jóvenes del municipio para saber quiénes eran las víctimas identificadas como Elkin Emilio Gil Jiménez, de 16 años de edad; Santiago Cobo Arcila, de 18; Santiago Guarín, de 21; y Cristian Estiven Quintero Hernández, de 26 años de edad

Un joven rapero, estudiante de comunicación audiovisual y amigo de los dos santiagos asesinados accedió a hablar con nosotros y relató que sus amigos no tenían ninguna relación con grupos delincuenciales que estaban dedicados a trabajar en construcción y en la música:

“A ellos les encantaba el rap, salir a los parques a improvisar, escribir letras de sus canciones. Ellos no se metían con nadie y eran muy queridos por la mayoría de jóvenes en el pueblo, estaban metidos por completo en la música”, afirmó el joven del que por seguridad no revelaremos su nombre

El joven relató que en la zona los grupos delincuenciales sí tienen amenazados a varios jóvenes por las disputas en ventas de drogas pero que este no era el caso de sus amigos:

“La problemática en el municipio es que hay dos oficinas que manejan las plazas y quien no trabaje para ellos está destinado prácticamente la muerte, si alguien vende sustancias psicoactivas y no lo hace con las personas que manejan las plazas está destinado a morir pero ese no es el caso de mis compañeros porque ellos trabajan honradamente en la construcción y nunca se metieron con nadie”, agregó

Según datos de la Alcaldía de San Rafael durante lo corrido del año 2021, 11 personas han sido asesinadas en el municipio en su mayoría jóvenes.



Este viernes 22 de Octubre se desarrollará la ceremonia en memoria de los jóvenes fallecidos en el municipio durante la mañana y una marcha por la vida