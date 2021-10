Denuncian que UCI del Hospital de Pivijay está desvalijada y deteriorada

Mayra Castro retornó a la gerencia del hospital Santander Herrera de Pivijay después de una lucha jurídica, en la que asegura que en la Gobernación del Magdalena le falsificaron su firma en una carta de renuncia que ella nunca presentó.

Tras su llegada al Hospital precisó, que "hay un ambiente positivo, he notado que se han bajado algunas atenciones y tenemos que comenzar a trabajar en ello. Todavía no tengo diagnósticos específicos del Hospital y estamos evaluando el tema presupuestal para saber con que recursos contamos y lo analizaremos con una lupa".

En cuando al estado de la Unidad de Cuidados Intensivos indicó que "no está funcionando, pero encontramos daños sacaron marcos y puertas, tuvieron que forzarlas. Llamamos al contratista de la obra y dice que no ha mandado a trabajadores a hacer nada, por su parte, algunas funcionarias indican que la subgerente y gerente entraron con dos operarias a hacer limpieza y partiendo de allí haremos la investigación. Dentro de las habitaciones no había desorden y aparentemente todos lo equipos están y estamos adelantando un inventario", precisó Mayra Castro.

Estos detalles también fueron denunciados por la diputada Elizabeth Molina, quien denunció que los recursos invertidos en el Hospital de Pivijay se habrían perdido, "es inaceptable que un bien público, un espacio al que se le han invertido millonarios recursos de los magdalenense sea desvalijado, abandonado y esté deteriorado sin haber sido utilizado".

Su denuncia radica en la inversión que se hizo para la prestación de un servicio de cuidados intensivos que "nunca funcionó pese a que fue inaugurado por el gobernador Carlos Caicedo" y añadió que Martha Chaparro quien fungió como gerente encargada tras la salida de Mayra Castro, "nunca contrató personal para que laborara en la sala de cuidados intensivos".

Añade que es preocupante que la salud en el Magdalena se haya convertido en un negocio y pidió a los entes de control que se apersonen e investiguen los hechos que deben ser sancionados, teniendo en cuenta, que se trata de una inversión pública y los responsables deben pagar por ello.

"Hay evidencias que esa sala fue entregada en buenas condiciones, pero tras el paso en la gerencia de Martha Chaparro, se evidencia un saqueo y mal estado de infraestructura", precisó la diputada Molina.