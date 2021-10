El hijo de Marta Sepúlveda, dijo que irán hasta las últimas consecuencias

Federico Redondo Sepúlveda, hijo de la señora Mata Sepúlveda, contó lo que piensa de la decisión de la IPS Incodol de no permitir que su madre se libere de ese sufrimiento y no le permitan decidir por sí misma lo que quiere hacer con su vida. Dijo que irán hasta las últimas consecuencias para lograr la dignidad de su madre.

“Estaremos dispuestos a dar la pelea por la dignidad de mi mamá hasta las últimas consecuencias, ya que su decisión no ha cambiado en nada por este acontecimiento”.

Federico también dijo que si bien han tomado la situación con calma, aseguró que la misma si ha golpeado a su madre, porque antes tenía una fecha para poner fin al sufrimiento y que ahora vuelve la incertidumbre sobre ello y pidió que la IPS sea investigada.

“Me parece que estas irregularidades tendrán que entrar a ser eventualmente investigadas, porque claramente es un actuar contrario a la ley e irrespetuosos de los derechos de mi mamá y nos son solo los derechos de Marta Sepúlveda, pueden ser eventualmente vulnerados los derechos personas que se sometan a este tipo de procedimientos en esta institución”, agregó.

Explicó además, que es momento de que se reabrir el debate sobre el derecho a morir dignamente y por decisión propia, además, que se repiense el papel de la religión en este aspecto. También pidió que se le respete a él y su familia la forma de pensar.

“Yo también tengo una posición personal que espero sea respetada como respeto cualquier otra posición y es que el ejercicio de los derechos constitucionales no pueden verse a la luz ni de la religión ni de las creencias sobre estas personas que en el momento no son las que la están ejerciendo”, puntualizó el señor Federico Redondo Sepúlveda.

El debate sigue abierto y se está a la espera de que puede pasar con este caso donde una mujer pide que le dejen terminar con un sufrimiento y la ley se lo impide.