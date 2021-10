Risaralda perdería recursos para atender a víctimas de violencia de género

La advertencia se hace desde la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, donde señalan que 580 millones de pesos que giró a Risaralda el Ministerio de Salud para atender a las mujeres víctimas de violencia de género no han sido invertidos y podrían perderse por tal motivo.

Según indicó Juliana Enciso, diputada de la Asamblea Departamental, la falta de un albergue para la atención inmediata de esta población es lo que ha imposibilitado la destinación de esos recursos, por lo que se ha planteado la idea de que esos dineros sean entregados a las mujeres víctimas de violencia de género para pagar su hospedaje.

"En este momento no hay albergue, por eso necesitamos saber que el recurso del Ministerio de Salud ya llegó pero todavía no se ha podido hacer nada con ese dinero porque no tenemos albergue. Hay que definir qué es lo que se va a hacer para garantizar la atención y si se le va a dar a las mujeres víctimas para que paguen un hotel y tenga esa atención inmediata", señaló Enciso.

A pesar de los numerosos casos de violencia de género que registra Risaralda, no sería la primera vez que en el departamento se dejan perder los recursos para la atención de las mujeres víctimas. Según señaló Enciso, el año pasado el dinero que destinó el Ministerio de Salud para ese fin tuvo que ser devuelto al Gobierno nacional luego de no haber sido invertido.

El año pasado Risaralda registró la segunda tasa más alta del país en violencia sexual, según el Instituto Nacional de Salud. La entidad señaló que durante el 2020 en el departamento se registraron 67,5 casos de violencia sexual por cada 100.000 habitantes, solo superado por el Amazonas.

En cuanto a violencia de género e intrafamiliar, Risaralda también registró una tasa alta que la ubicó en el séptimo puesto a nivel nacional. En esa materia se reportó una tasa de 241,5 casos por cada 100.000 habitantes.