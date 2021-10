Investigan a 18 concejales de Pereira por elección del contralor municipal

La elección de Hurtado como contralor municipal de Pereira para el periodo 2020-2021 fue declarada nula el pasado 21 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Risaralda y posteriormente fue confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado.

Ante la Procuraduría General de la Nación se presentó una queja disciplinaria por parte de un ciudadano anónimo, señalando que el Concejo de Pereira, presuntamente, realizó una elección irregular del señor Juan David Hurtado Bedoya como contralor municipal, ya que aparentemente se encontraba inhabilitado para ejercer dicho cargo por haber ejercido como contralor municipal encargado durante el año inmediatamente anterior a la elección.

En entrevista con nuestra cadena hermana W Radio, Anderson Gutiérrez, Presidente del Concejo de Pereira, explicó que no había ninguna inhabilidad para que Hurtado participara de la elección.

"En el proceso mantuvimos los principios de buena fe, quiero decir que taxativamente no había ninguna inhabilidad o no estaba en la ley una inhabilidad para que esas personas pudieran participar y lo que nosotros hicimos fue atender unos conceptos emanados por parte del departamento administrativo de la comisión pública, la cual manifestaba que ninguno de los participantes, o más bien el participante con esas características, no tenía inhabilidad alguna", señaló Guitérrez.

Con respecto a Daniela López Marín y Luisa Fernanda Correa Martínez, quienes fueron las abogadas contratistas por parte del Concejo para encargarse de la valoración de antecedentes y régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los candidatos a elección de Contralor Municipal de Pereira 2020, el presidente del Concejo señaló que la responsabilidad de cada una deberá ser evaluada por la Procuraduría.

Por el momento, será la Procuraduría Regional de Risaralda la encargada de verificar la ocurrencia de estos hechos para determinar si hubo una falta disciplinaria por parte de los concejales de Pereira.