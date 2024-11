El gremio nocturno del Quindío evidencia escasez de mano de obra

Armenia

La directora ejecutiva de Asobares Capitulo Quindío, Natalia Gutiérrez dio a conocer la situación compleja que vive el sector nocturno de bares, gastrobares por la falta de personal.

Evidenció que son trabajos formales y con todas las condiciones laborales pertinentes, sin embargo, la problemática se centra en conseguir empleados lo que incluso ha instado apoyarse del Sena o de otros departamentos del país.

Reconoció que la dinámica de empleo es fluctuante ya que menos del 50% es un personal de planta por eso están creando estrategias para mejorar el proceso.

Recordó que el gremio fue creado hace tres meses en el departamento y ya cuenta con 25 asociados.

“Hemos intentado como crear alianzas como concientizar y eso ya es un tema más de Cultura o sea crear como que mira es un trabajo formal, es un trabajo legal, o sea, no es que sea que porque es en la noche, entonces es un trabajo ilegal sino que crear esa cultura y eso queremos desde Asobares la cultura en los establecimientos, sino en la ciudadanía en general de que si yo tomo la responsabilidad de adquirir un trabajo en un establecimiento nocturno, pues la voy a conllevar y la voy a terminar”, advirtió.

Agregó: “Es un empleo muy fluctuante porque digamos que de los asociados que nosotros tenemos la mayoría, o sea, más del 50% de los de los empleados que ellos tienen son rotativos y son más pocos los de planta, pero digamos que eso lo vamos a trabajar es con estrategias que queremos desde Asobares que podamos crear una cultura diferente, que es un trabajo formal de que es legal, y que en el establecimiento formal le van a brindar usted todos los beneficios”.

Comité intergremial del Quindío

De otro lado el director del comité intergremial del departamento, Uriel Orjuela ratificó la situación que no solo se vive en el sector nocturno sino también con el gremio turístico del Quindío. Sostuvo que han identificado que hay un grupo de personas que no quieren trabajar donde la mayoría son jóvenes.

“Lo dicen todas las empresas del sector turismo, lo que pasa es que no hay suficiente empleo para la cantidad de personas que están desempleadas por un lado y por otro lado hemos detectado también que hay un grupo de personas que no quieren trabajar, pero finalmente en el grueso de la población existe una preocupación muy grande por el tema del empleo y que la mayoría son jóvenes que no quieren entrar ahí”, señaló.

“Hay un tema que nosotros hemos estudiado un poquito más a fondo y es que el tema de remesas que nos hace depender. Entonces hay mucha población sobre todo en los jóvenes que tienen sus necesidades básicas definidas cubiertas, entonces no le interesa trabajar y además pues también los jóvenes piensan muy diferente con relación al empleo porque no quieren horarios fijos quieren manejar su propio horario”, resaltó.