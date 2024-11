Tres menores hospitalizados por caer a un abismo durante un ataque de abejas en Girardota

Girardota, Antioquia

Lo que iba a ser una salida entre cinco adolescentes termino en la hospitalización de tres de ellos por el ataque de un enjambre de abejas que provocó que en la huida cayeran a un abismo en la vereda El Salado del municipio de Girardota. Uno de los integrantes del cuerpo de Bomberos voluntarios del municipio, quienes atendieron la eventualidad, también permanece hospitalizado por la picadura de dichos insectos, cuando estaban extrayendo a los menores que cayeron al abismo, quienes sufrieron lesiones y fracturas en extremidades producto de la caída.

Israel Antonio Flores Aguirre, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girardota, explicó que los menores buscaban llegar a la quebrada El Salado, un punto conocido como Charcuzzi, cuando fueron atacados por los insectos.

“Hay una parte que se llama Charcuzzi, pero al llegar allá deben de pasar por un enjambre de abejas. El enjambre está en la parte alta de un árbol. Al pasar por ahí, ellas alborotan y empiezan a atacar a todas las personas que pasan por ahí. Cinco jóvenes, entre ellos una femenina. Todos eran menores de edad. Todos estaban bastante picados. Hubo unos que se tiraron por un abismo. Entre esos fue donde uno se fracturó tibia y peroné, esos son los que están hospitalizados por allá en una clínica de segundo nivel en Medellín”.

El comandante agregó que los menores pasaron por zona boscosa donde está prohibido el tránsito por multiplicidad de ataques de abejas que, según los bomberos, han provocado la muerte de mascotas y hasta de personas en dicho sitio. Un agravante de la situación es que, de los cinco menores, solo dos avisaron a sus padres donde estaba y qué iban a hacer.

“Que la gente no se meta si no conoce”

El señor Flores hizo un llamado para respetar a estos insectos en su hábitat natural y no asistir a dicho sitio sin una persona que conozca el terreno.

“Son abejas que han matado gente, han matado animales, son muy agresivas. Entonces y ellas están en su hábitat natural. Cierto. Entonces dejémoslas allá, no las molestemos. Es muy bonito el bosque, pero respetemos esa parte. Entonces el llamado es que la gente no se meta si no conoce”.

Por último, luego del rescate con sogas, los tres jóvenes que resultaron gravemente heridos fueron llevados a al hospital San Rafael de Girardota inicialmente, pero por su condición fueron trasladados, dos al hospital Pablo Tobón y uno al hospital San Vicente de Medellín, donde permanecen. Por su parte, el bombero que tuvo que ser hospitalizado por las picaduras de las abejas se recupera de sus heridas en la Clínica del Norte de Girardota.