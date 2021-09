Jueves 30 de septiembre, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Armenia como la mayoría de ciudades del país se raja en seguridad según los resultados del programa Cómo Vamos. De acuerdo con la encuesta, los ciudadanos tienen una mejor percepción de seguridad en el barrio que en la ciudad. En cuanto a la percepción de inseguridad el 67% de los encuestados consideran que la ciudad es insegura.

Uriel Orjuela coordinador del programa manifestó que es necesario que las autoridades entiendan que no se trata solo de percepción ni de publicación en redes sociales sino de realidad en cuanto a la seguridad.

El Comité de Ganaderos y Fedegan visitaron las instalaciones del Batallón Octava Brigada de Armenia, con el fin de generar un acercamiento del gremio ganadero y la institución militar para articular los diferentes temas de seguridad. Además de poder mejorar las acciones en prevención de la delincuencia que afecta el sector rural del departamento.

De esta manera el encuentro permitió realizar una evaluación y análisis de la seguridad del campo quindiano y de la preocupación de los ganaderos frente a los delitos como el carneo, el abigeato, el asalto a fincas, la extorsión, la prevención del secuestro entre otras situaciones que generan incertidumbre en la comunidad que requiere una mayor protección por parte de las autoridades.

Líderes comunales sostienen que hay presencia de grupos armados en zona rural del Quindío

El líder comunal del municipio de Pijao Dario Marín, fue enfático en afirmar que, aunque las autoridades lo nieguen los campesinos han evidenciado la presencia de la disidencia de las FARC Adán Izquierdo también en el municipio de Génova por la cercanía con el Valle del Cauca.

Aseguró que la situación cada vez es mas apremiante por eso es fundamental que las autoridades afronten la problemática y eviten un hecho terrorista que los obligue a reconocer el tema.

El defensor nacional del pueblo, Carlos Camargo, afirmó que emitieron la alerta temprana 041 de 2020 donde se expresaron una serie de recomendaciones a distintas autoridades por lo que establecen el seguimiento para determinar el nivel de avance y cumplimiento a los diferentes escenarios de riesgo. Agregó que trabajan en el fortalecimiento para la protección de lideres sociales por eso realizan el acompañamiento al proceso.

Alcaldía de Circasia y la Policía Nacional llevaron a cabo la primera reunión con los propietarios de los establecimientos de la carrera 15 del municipio con el fin de establecer el primer frente de seguridad comercial.

El trabajo se va a realizar junto con la Cámara de Comercio del departamento del Quindío y tiene como objetivo prevenir ante delitos que afecten la seguridad y la convivencia ciudadana en la zona comercial de la carrera 15 y por supuesto, en los demás sectores del municipio de Circasia

En las últimas horas en el departamento del Quindío, dos personas decidieron acabar con su vida en la región, el primer caso se presentó en zona rural del corregimiento de Barcelona en Calarcá donde murió Alejandro Orozco Bernal, de 33 años de edad

El otro hecho se registró en el municipio de Circasia donde murió el señor. Jorge Iván Hoyos Galindo, de 66 años de edad en ambos casos las autoridades investigan las razones que llevaron a estas dos personas a acabar con su vida.

Como Cristopher Espinosa Torres de 18 años de edad fue identificado el hombre asesinado el pasado martes en el noche en el barrio El Rocío del municipio de Quimbaya, autoridades investigan móviles y autores del crimen.

Un hombre fue capturado en flagrancia transportando 20.000 gramos de cocaína en su motocicleta en un puesto de control de la policía en el sector de Puerto Espejo de Armenia.

Defensor del Pueblo Alerta por hacinamiento en Sijin de la Policía, Armenia

En el recorrido que realizó el defensor nacional del pueblo Carlos Camargo a los calabozos de la Sijín ubicados en el Comando de la Policía del departamento evidenció las condiciones lamentables en las que se encuentran 400 privados de la libertad.

Indicó que la cifra de hacinamiento es desalentadora por lo que realizó un llamado contundente para a las instituciones para que los privados tengan un ambiente digno referente a una alimentación con dieta balanceada y servicios especializados de salud.

Afirmó que la problemática en el departamento es un reflejo de la situación a nivel país por eso adelantan cruzadas en diferentes establecimientos carcelarios para verificar las condiciones de derechos humanos.

Se sigue alargando la terminación de las obras complementarias del proyecto cruce de la cordillera central túnel de la línea entre Quindío y Tolima

Y es que se esperaba que en este mes de septiembre se terminarán las obras ahora hablan del 30 de octubre, así quedó establecido luego de visita a las obras por parte de la veeduría, la contraloría y los contratistas

Uriel Orjuela, director de la veeduría aunque respeta esas fecha espera que en noviembre puedan estar terminadas por fin las obras complementarias que avanzan en un 98%

Defensor nacional del pueblo rechazó actos vandálicos en medio de protestas sociales

En su visita al Quindío el defensor nacional del pueblo, Carlos Camargo, lamentó los hechos de violencia que se registraron el día martes 28 de septiembre en diferentes ciudades del país en el marco de las movilizaciones. Reconoció que el vandalismo es realizado por una minoría pero que empaña el derecho a la protesta. Señaló que acompañan este tipo de procesos para garantizar los derechos humanos.

Este miércoles se reportaron 15 casos positivos para COVID-19 en el Quindío y una persona fallecida un hombre de 96 años de edad en Armenia

Según la encuesta Armenia Cómo Vamos la capital del Quindío es la segunda en Colombia en cumplimiento del plan de vacunación contra el COVID 19.

El 71.4% manifestó que estar vacunado contra el covid-19y un 28.6 % que no se han vacunado aún. Las principales razones por las cuales no se encuentran vacunados corresponden a que aún no han sido priorizados y a que no tienen suficiente información sobre las vacunas.

Respecto al comportamiento ciudadano con relación al uso y atención de las medidas de bioseguridad, se encuentra, que un 56.1% de los encuestados considera que los ciudadanos de Armenia no cumplen con estas normas.

La defensoría nacional del pueblo advierte que las deudas de EPS son la mayor problemática de los hospitales del Quindío

En el hospital la Misericordia de Calarcá se realizó una reunión entre autoridades de salud municipales y departamentales con la defensoría del pueblo para conocer la situación financiera de los centros asistenciales que afectan la prestación de servicios.

Precisamente el defensor nacional, Carlos Camargo, indicó que las EPS no pagan oportunamente los servicios prestados y facturados a sus usuarios, lo que a la vez ha ocasionado un déficit presupuestal en toda la red de atención del Estado.

Por su parte el alcalde del municipio de Calarcá, Luis Alberto Balsero, resaltó la importancia de este tipo de espacios para dar a conocer la situación real del hospital. Agregó que están a la expectativa de que la intervención de la defensoría nacional del pueblo surta efecto y se realice cuanto antes el pago oportuno de las deudas para garantizar el derecho a la salud.

El defensor solicitó de forma urgente, realicen pagos significativos a la red pública y privada y a las IPS, además que apliquen planes de austeridad y cobros de cartera, para evitar cierre de servicios.

Restaurantes del Quindío han calificado como positivas las estrategias de reactivación económica

Es el caso de Parilla Bar Cacique Plaza que está ubicado en el kilómetro 1 de la vía Chagualá en el que llevan un año en este espacio y cuentan con amplios espacios que ha permitido fortalecer la bioseguridad en medio de la pandemia.

Viviana Osma es una de las propietarias del establecimiento y considera que el concurso de Sabe a Quindío permite generar mayor visibilidad apuntando a la reactivación del sector. Además, destacó que se reinventaron implementando nuevos platos y espacios lo que permite generación de empleos.

Vale anotar que la estrategia del festival gastronómica será hasta el próximo domingo 3 de octubre en el que participan 219 restaurantes del departamento.

A pesar de la lluvia, el parque principal del municipio de Pijao perdió su tranquilidad por la proyección de la película "Memoria". Función que contó con la presencia de la reconocida actriz internacional Tilda Swinton y los actores colombianos, los pijaenses disfrutaron de la premier de la cinta que en su mayoría fue grabada en esa localidad quindiana.

En deportes, mañana viernes 1 de octubre, la Bolera Soledén de Comfenlaco, Quindío será el epicentro de la quinta Copa Panamericana de Bolos y Encuentro de Dirigentes de la Federación Colombiana de Bowling.