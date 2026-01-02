Petro asegura que hay sobrevivientes en ataque de EE.UU. en el Pacífico: muestra zona de bombardeo
El presidente Gustavo Petro confirmó que hubo “lancheros” que sobrevivieron a uno de los ataques perpetrados por EE.UU. en el océano pacífico.
El mandatario aseguró que posiblemente tienen identificada la zona donde habrían caído los lancheros que sobrevivieron a uno de los ataques perpetrados por EE.UU. contra supuestos narcotraficantes en aguas del Pacífico.
El presidente avisó a todos los gobiernos y habló de exactamente 3 lancheros que murieron, y otros que habrían sobrevivido tras lanzarse al mar.
Ratificando en que la armada colombiana, está dispuesta a colaborar para esclarecer lo ocurrido.
¿Cuál es la zona que indica el presidente?
El mandatario colombiano aseguró que el punto donde habrían caído los lancheros, estaría ubicado en cercanías a México y Guatemala.