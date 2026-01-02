Fasecolda advierte que último decreto del Gobierno pone en riesgo las pensiones del régimen privado

ECONOMÍA

En diálogo con Caracol Radio,el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, advirtió que el Decreto 1485 de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda el pasado 31 de diciembre, modifica de manera estructural el mecanismo de “deslizamiento” del salario mínimo en las pensiones del régimen de ahorro individual, lo que podría afectar el acceso a una pensión mínima para miles de colombianos.

Le puede interesar: MinTrabajo confirma que desvinculará vivienda VIS y VIP del salario mínimo 2026

Morales explicó que el deslizamiento es el mecanismo mediante el cual el Estado cubre la parte del aumento del salario mínimo que supera la inflación y la productividad, un tramo que, según dijo, “es inasegurable” para las compañías de seguros.

“Desde hace muchos años el Gobierno concluyó sabiamente que había un tramo del aumento del salario mínimo que era inasegurable, porque obedece a consideraciones políticas. Esa diferencia la cubría el Estado a través de la cobertura de deslizamiento”, señaló.

Sin embargo, con el Decreto 1485, el Gobierno solo asumiría una fracción de esa diferencia, dejando un componente que continúa siendo impredecible y sin respaldo.

“No es que el Gobierno diga que no va a pagar nada, pero sí va a pagar mucho menos. Eso deja un tramo que sigue siendo político, aleatorio e inasegurable”, advirtió Morales.

Impacto para los afiliados

Según el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, esta modificación tendrá efectos directos sobre los afiliados a los fondos privados de pensiones, quienes tendrían que incrementar sus aportes o trabajar más tiempo para acceder a una renta vitalicia equivalente al salario mínimo.

“La persona que está ahorrando juiciosamente va a tener que ahorrar muchos más años o aumentar su esfuerzo mensual para poder tener derecho a una renta vitalicia mínima”, afirmó el presidente de Fasecolda.

Morales también alertó sobre el impacto del decreto en el seguro previsional que cubre los riesgos de invalidez y fallecimiento de los afiliados a los fondos privados. Explicó que la ley fija un tope del 3% de la cotización para la prima de este seguro, límite que se vuelve insuficiente con las nuevas condiciones.

“Con este nuevo decreto no hay forma de que ese seguro funcione por debajo de ese 3%. Se hace inviable y los afiliados a los fondos de pensiones pueden quedar descubiertos frente a invalidez o muerte”, señaló.

El dirigente gremial sostuvo que el decreto es una consecuencia directa del incremento del salario mínimo del 23%, adoptado de manera abrupta y sin una evaluación previa de impactos.

“Cuando el Gobierno decidió subir el salario mínimo en más de un 20%, se dio cuenta días después del costo fiscal que eso implicaba y trató de corregirlo a la carrera con este decreto”, indicó.