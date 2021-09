Alcalde Dau rindió cuentas de las acciones del primer semestre 2021

Desde la Localidad Industrial y de la Bahía, el alcalde, William Dau Chamat, rindió cuentas de su gestión de gobierno del primer semestre de 2021, en una audiencia participativa realizada en el auditorio de la Universidad San Buenaventura, donde presentó avances de las acciones de la administración en 7 grandes sectores: construcción de ciudad; sostenibilidad; social, salud, educación, reactivación y transparencia, anticorrupción e institucionalidad.

Todas estas temáticas se fundamentan en el Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena, que contempla 5 pilares (Resiliente, Transversal, Transparente, Contingente e Incluyente ) estructurados por 33 líneas estratégicas y 165 programas que apuntan a una ciudad con soluciones integrales para sus habitantes y acorde a los desafíos del territorio.

En la presentación, el mandatario distrital hizo recuento de las dificultades que le ha tocado sortear, como los ataques políticos y la pandemia de la COVID -19, pero que no han sido obstáculos para cumplirle a los cartageneros y cartageneras; y que, por el contrario, ha redoblado sus esfuerzos para honrar el mandato ciudadano y salvar a Cartagena de la corrupción y la pobreza.

“En el 2021 nos adentramos en un nuevo tiempo, rumbo a la recuperación, a la modernización y a la transformación, enfocados en el proyecto de ciudad que queremos construir. Nos hemos dedicado a hacer uso de los recursos de una manera eficiente con el fin, ya no solo de salvar vidas, sino de salvar empresas, empleos, y a la vez prepararnos para avanzar hacia las metas de desarrollo económico, social y de transparencia que contempla nuestro Plan de Desarrollo”, manifestó Dau Chamat.

El mandatario destacó que pese a los pronósticos hoy puede decir con satisfacción que ha alcanzado logros que son tangibles en la ciudad, como la adjudicación de los frentes de obras en la malla vial, que tiene trabajos activos en avenida Santander; Bomba El Amparo, sector Ronda Real; contraflujo Nuevo Bosque, Las Gaviotas; calles Centro Histórico, entre otros. Reiniciamos las obras inconclusas de los centros de salud y hospitales, además, de las más de 4.500 intervenciones en el sistema de alumbrado público y modernización a luz led en más de 15 puntos de la ciudad”.

El Alcalde mencionó otros logros que van a generar impacto en el mediano y largo plazo en la ciudad, como la modernización de la administración pública distrital, el diagnóstico del POT y PEMP Centro Histórico, los recursos para la reconstrucción del canal de El Campestre y la construcción de 2 box culvert en el canal Matute.

“El gobierno de Salvemos Juntos a Cartagena, a través de todas las políticas y acciones que ya hemos puesto en marcha tiene el firme objetivo de impactar positivamente la vida de los más de un millón de habitantes, de disminuir en gran medida los indicadores de pobreza, de dejar una ciudad diferente y, sobre todo, libre. Sé que no es un reto fácil, pero no voy a desistir, me siento con fuerzas para afrontarlo, porque es la fuerza de los sueños la que nos mueve a la acción, a la participación y al compromiso, y esa es la fuerza que vibra en el alma de nuestra Cartagena soñada.”