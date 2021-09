No somos el centro de los acuerdos de paz: víctimas de los Montes de María

Se cumplen cinco años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las FARC en Cartagena, y las víctimas aún reclaman mayor atención por parte de las autoridades.

La Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar aseguró que los acuerdos de paz no se están cumpliendo en la zona, especialmente en temas de planes de acción territorial, indemnizaciones, los PDET y garantías de no repetición.

“Se ratifica que no somos el centro de los acuerdos ya que en los planes de desarrollo municipales y departamentales no hay acciones concretas para las víctimas. De desconocen los planes de acción territorial, simplemente se limitan a formular un documento técnico, pero no con la intención de cumplir”, reiteró Edgardo Flórez, presidente de la Mesa de Víctimas.

De igual forma, manifestaron que las instituciones no están cumpliendo con la indemnización correspondiente por los hechos atroces ocurridos durante el conflicto. “Las víctimas se mueren con las cartas cheques generadas”, argumentó Flórez.

Uno de los aspectos que más preocupa es la inseguridad. La Mesa de Víctimas hizo un llamado sobre la urgente necesidad de una mayor presencia institucional teniendo en cuenta que hay abundante presencia de grupos al margen de la ley.

“El territorio se complica, tenemos más de cinco alertas tempranas en los Montes de María, donde se está denunciando la presencia de estructuras al margen de la ley. Las garantías de no repetición en dónde están. El Carmen de Bolívar tiene dos alertas, San Jacinto una y Zambrano una y otra en Ovejas, Sucre. Se requiere de voluntad política y disposición del estado para cumplir los acuerdos”, puntualizaron las víctimas.