Niños caminan en el barro para llegar a su colegio en vereda de Pinillos

Un llamado de urgencia hicieron los habitantes de la vereda Plan Bonito, en zona rural del municipio de Pinillos, sur de Bolívar, ante las graves condiciones en que se encuentra la institución educativa de esa población. Los pobladores pidieron a la Alcaldía Municipal, Gobernación de Bolívar y Gobierno Nacional pronta intervención.

De acuerdo con los residentes de la vereda, debido a la temporada de lluvias que azota a esta parte del departamento los niños tienen que quitarse sus zapatos y caminar en el barro para poder llegar al colegio. De igual forma denunciaron que el plan se encuentra en pésimo estado.

Según la queja de los habitantes de la vereda Plan Bonito, la escuela tiene las aulas destruidas, techos rajados y sillas y ventiladores dañados, lo que dificulta el normal desarrollo de las clases.

“El señor alcalde vino a tomar las medidas para arreglar la escuela y no se ha reportado con nada. Pedimos que se pongan la mano en el pecho porque los niños no tienen un colegio digno, no nos han volteado a ver. Necesitamos intervención porque los niños se están atrasando por no dar clases”, afirmó Aida López, presidenta de la junta de acción comunal.

La comunidad también denunció presuntas irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar (PAE). “Las leches salen cortadas muchos niños han resultado afectados con vómito”, declaró una líder social.