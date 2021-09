Denuncian manos criminales en incendio de locales de venta de flores

Un fuerte incendio arrasó en un abrir y cerrar de ojos con varios de los locales de venta de flores ubicados en las afueras del cementerio Jardines de Paz de Los Olivos, en jurisdicción del municipio de Turbaco, norte de Bolívar.

Con lagrimas en sus ojos, las familias afectadas por la conflagración lanzaron un SOS y denunciaron que manos criminales estarían detrás de este hecho, pues aseguran que no se trató de un corto circuito como inicialmente se presume porque ellos no utilizan aparatos eléctricos en sus negocios.

“Todo lo que he trabajado en la vida se me perdió. Nos incendiaron los puestos, todo estaba prendido en candela nadie se dio cuenta no quedó nada. Todos estamos en la calle y sin trabajo, no nos quedó ni para tomarnos un tinto, absolutamente todo se quemó. Tengo cuatro hijos y dos nietos que trabajamos aquí ahora quedamos sin nada”, aseguró una de las afectadas con lágrimas en sus ojos.

Las vendedoras de flores pidieron ayuda de las personas de buen corazón para poder recuperar la mercancía perdida en esta emergencia que se registró en horas de la madrugada cuando no había nadie en el lugar.