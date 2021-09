Lunes 20 de septiembre, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hasta 20 millones de pesos de recompensa ofrecieron las autoridades por quién entregue información sobre el ataque con explosivos que dejó cinco policías heridos el fin de semana en el municipio de La Tebaida al sur del Quindío.

El hecho se registró en la madrugada de ayer domingo cuando una caravana de vehículos de la Policía adelantaba un recorrido por diferentes lugares del edén tropical y a la altura del barrio Fortunato Gaviria fueron sorprendidos por una explosión que provocó daños en los automotores y lesiones por aturdimiento y esquirlas en cinco uniformados.

El alcalde de La Tebaida Vicente Young en diálogo con Caracol Radio manifestó que este hecho nunca se había registrado en esa localidad y más en un sector relativamente tranquilo, sin embargo en apoyo con la Policía, El ejército y la gobernación ofrecieron esta recompensa para quién de información clara sobre los responsables

El mandatario agregó que la delincuencia no arrodillará a las autoridades con este tipo de acciones, aunque no manejan una hipótesis clara no descarta que sea por el tema de tráfico de estupefacientes y de las bandas que se dedican a este y otros delitos, por fortuna los policías se recuperan sin ningún problema de las lesiones.

En el Quindío se presentaron el fin de semana dos homicidios, que dejó como saldo un menor de edad muerto y otro aprehendido por su presunta participación en uno de los asesinatos.

El primer caso se registró precisamente en el municipio de La Tebaida donde fue asesinado con arma de fuego Jhon Alexis Romero Colorado, de 18 años de edad cuyo cuerpo sin vida fue hallado en una zona boscosa del barrio La Nueva Tebaida.

Mientras que en el barrio Jesús María Ocampo de Armenia al parecer en medio de una riña murió debido a la gravedad de las heridas con arma blanca un hombre identificado Juan David Gómez Giraldo, conocido en el sector como ‘Mundomalo’ las autoridades aprehendieron un menor de edad como presunto responsable del homicidio.

En Armenia la Policía capturó a un hombre y una menor de edad luego de que atracaron e hirieron gravemente a un taxista identificado como Arnulfo León

El comandante de la Policía, coronel Jorge Mauro Córdoba explicó que gracias a la reacción del modelo de vigilancia por cuadrantes fueron interceptados y capturados los dos presuntos delincuentes.

La Policía en Armenia, capturó a una pareja luego de hurtar varios elementos avaluados en más de 14 millones de pesos de una ambulancia.

Uniformados adscritos al Cuadrante 14 del CAI Constitución, lograron la ubicación de dos personas que se movilizaban sobre la Carrera 22 con Calle 26 del barrio Berlín en la ciudad de Armenia, los cuales habrían hurtado un monitor de signos vitales, un pulsímetro, un tensiómetro, un desfibrilador y cargador de energía.

Gracias a las acciones de control y comunicación entre la Policía Quindío y la Policía Metropolitana de Pereira, capturaron a tres mujeres dedicadas al hurto, denominadas “Las beibys”

Estas mujeres momentos antes de ser capturadas habrían hurtado al interior de un vehículo que se encontraba estacionado en un centro comercial de Armenia, objetos personales avaluados en 7 millones de pesos, dentro de los cuales se encuentran un computador, un celular, entre otros.

El Coronel Aníbal Villamizar, Comandante Policía Metropolitana de Pereira explicó que las mujeres utilizaron un dispositivo tecnológico que inhibe la señal de alarma y de bloqueo de los automóviles, abrieron las puertas del automotor para sustraer los elementos.

Al acoger los argumentos de la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Superior de Armenia anuló la condena de 11 años y seis meses de prisión impuesta a Jonathan Narváez Avendaño, al considerar que la sentencia se basó en un preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y el procesado que vulneraba el principio de legalidad.

En la apelación, el Ministerio Público señaló que se le concedió un doble beneficio velado al condenado, ya que en la audiencia preparatoria la Fiscalía modificó su grado de participación de autor a cómplice de homicidio agravado en concurso con tráfico, porte de armas de fuego y municiones y, al mismo tiempo, le permitió acceder a una rebaja de la tercera parte de la pena con la firma del preacuerdo suscrito.

Por esa razón, el Tribunal Superior de Armenia declaró la nulidad de lo actuado desde la audiencia en que se avaló el preacuerdo, para que el juez de primera instancia retome el juzgamiento de Narváez Avendaño desde esa etapa procesal

Cabe recordar que Jonathan Narváez Avendaño sería el supuesto responsable del homicidio de Jardenson Morales Bolívar, ocurrido en el municipio de La Tebaida el pasado 17 de mayo.

En Armenia comenzaron los patrullajes y operativos nocturnos con apoyo militar para hacerle frente a la inseguridad, comerciantes y empresarios respaldan esta medida.

El alcalde de la ciudad José Manuel Ríos en compañía de funcionarios de la secretaria de gobierno, La Policía y el apoyo de unidades del batallón de ingenieros Cisneros iniciaron en la noche del viernes 17 de septiembre recorridos de seguridad por diferentes sectores de la capital del Quindío.

El mandatario reiteró una vez más que no se trata de militarizar la ciudad sino de apoyos a este tipo de jornadas y operativos que buscan generar seguridad en las horas de la noche en los puntos más críticos.

Los primeros recorridos incluyeron intervenciones en los barrios Santander y las Colinas al sur de la ciudad milagro donde una caravana de carros y motos de la alcaldía, la Policía y el Ejército transitaron y realizaron actividades presencia, requisa y diálogo con la comunidad.

La Superintendencia Nacional de Salud intervino el hospital La Misericordia, de Calarcá, Quindío tras identificar 54 deficiencias administrativas, financieras, jurídicas y asistenciales que ponen en riesgo la prestación segura y oportuna de los servicios de salud a los usuarios.

Esta medida, que regirá durante un año, implica la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de esta Empresa Social del Estado que cuenta con 6 sedes y presta un centenar de servicios de baja y mediana complejidad a los municipios del departamento de Quindío y al norte del Valle del Cauca.

Mediante resolución, la Superintendencia ordenó la separación del actual gerente Bernardo Gutierrez y designó al especialista en gerencia hospitalaria Fredy Orlando Rojas como agente especial interventor, quien durante el próximo mes deberá presentar a la Supersalud un Plan de Acción que contenga las actividades con miras a subsanar los hallazgos encontrados en el hospital.

José Manuel Suárez, Asesor de la Superintendencia Nacional de Salud indicó “Esta decisión busca proteger la vida e integridad de los usuarios de este hospital departamental, a quienes se les debe garantizar el acceso a los servicios de salud básicos y a los procedimientos de mediana complejidad”

Directivas del Hospital San Juan de Dios de Armenia advierten que si EPS no pagan deudas podrían cerrar servicios

Precisamente Medimás es el principal deudor del centro asistencial con una suma cercana a los 21 mil millones de pesos, le sigue la Nueva EPS con 13 mil millones, el departamento del Quindío 11 mil millones y particulares 7 mil millones de pesos.

El gerente del centro asistencial, Rubén Dario Londoño, informó que ante las dificultades del pago de esas deudas implementarán austeridad en el gasto con recorte de personal y si en los próximos días no hay solución tendrán cierre de servicios.

Según el ministerio de Salud, el Quindío completó 4 días sin muertos por COVID-19, aunque se reportaron 86 casos positivos para coronavirus entre viernes, sábado y domingo.

Autoridades de salud en el Quindío señalan que pico de pandemia no sería tan letal como en ocasiones anteriores

Ante la variante Delta es muy probable una nueva ola de contagios finalizando este mes e iniciando octubre, pero se prevé no sea tan complejo como el ocurrido en junio.

El gerente del hospital san Juan de Dios de la ciudad, Rubén Dario Londoño, aseguró que están preparados para atender la demanda de pacientes aunque esperan no sea muy alta.

El principal hospital del Quindío llega a 74% de cumplimiento en esquemas completos de vacunación COVID

El gerente del Hospital San Juan de Dios de Armenia, Rubén Dario Londoño, resaltó que avanza la inmunización, aunque reconoció que están a la espera de llegadas de biológicos para continuar con las jornadas.

Destacó que acatan los lineamientos de Ministerio de Salud respecto a la tercera dosis de aplicación para mayores de 70 años de edad. En total son 15.223 las dosis aplicadas en el centro asistencial.

El Hospital San Juan de Dios de Armenia es el único público del eje cafetero con acreditación en salud

Y es que de las 52 IPS en el país acreditadas solo 14 son públicas y entre esas está el hospital más importante del Quindío.

En Armenia realizaron el lanzamiento del programa TOYP que resalta a los jóvenes sobresalientes del departamento

La vicepresidenta de comercio internacional de JCI Quindío, Mariana García, manifestó que el programa busca resaltar a los 10 jóvenes sobresalientes del departamento en 10 diferentes áreas.

Además, reconoció el homenaje a Jennifer Cañaveral la arquitecta quindiana sin audición que es una de las jóvenes sobresalientes en el mundo, una distinción que han logrado pocos colombianos.

La mamá de Jennifer se mostró orgullosa por el logro de su hija y quien ya es un referente para jóvenes con su misma condición. Evidenció la importancia del apoyo de los padres con sus hijos con discapacidad que es clave para descubrir talentos y superar todas las dificultades.

En deportes, con un golazo de Roy Castillo el Deportes Quindío empató 1 a 1 Con Envigado de visitante por la fecha 10 de la liga Dimayor, el equipo milagroso jugará su próximo partido el domingo 26 de septiembre a las 8 de la noche en el estadio Centenario de Armenia frente al Independiente Medellín.

De otro lado las Chicas de Caciques del Quindío empataron 1 a 1 su partido frente Paisas Antioquia en Bello y siguen invictas en la liga nacional de fútbol de salón, mientras que en la rama masculina, Tu y Yo Somos Quindío perdió 3 a 1 Frente a Real Caldas como visitante.