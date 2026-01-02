Sydney Sweeney y Amanda Seyfried protagonizan “La Empleada”

Desde el 1 de enero, llegó a la cartelera colombiana una de las cintas esperadas, “La Empleada” (The Housemaid), basada en la novela de suspenso psicológico escrita por Freida McFadden y dirigida por Paul Feig, la cinta juega con la perspectiva del espectador replanteando el desarrollo de la trama. Rebecca Sonnenshine encargada del guion, traduce las sorpresas del bestseller a un lenguaje cinematográfico cargado de intriga, humor negro y momentos que mantienen la respiración contenida sin revelar jamás lo que se esconde en las capas más profundas de esta familia.

Cortesía: Cine Colombia Película “La Empleada” (The Housemaid) Ampliar

Protagonizada por Sydney Sweeney, Amanda Seyfried y Brandon Sklenar, la historia de “La Empleada” sigue a Millie, una joven que acepta un trabajo como empleada doméstica en la casa aparentemente perfecta de una familia pequeña y adinerada. Pronto descubre que, detrás de esa fachada impecable, se esconden secretos inquietantes. Con una tensión sostenida, elementos de seducción y un juego psicológico en constante transformación, “La Empleada” atrapa al espectador desde el primer minuto y se perfila como uno de los estrenos más impactantes del inicio del año.

La película captura el contraste entre la belleza impecable de un hogar de ensueño y la tensión creciente que se esconde en sus pasillos, llevando al público a experimentar la incertidumbre a la par de la protagonista. Cada gesto, cada silencio, cada lugaf de la casa parece sugerir que algo no encaja del todo. “La Empleada” (The Housemaid) está disponible en salas de cine colombianas desde el 1 de enero.