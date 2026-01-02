La pólvora deja 41 personas lesionadas en el Huila durante la temporada decembrina

Las celebraciones de fin de año continúan dejando un balance preocupante en el Huila. De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud Departamental, durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1.º de enero se registraron 13 nuevos casos de lesiones por pólvora, elevando a 41 el total de personas afectadas en lo que va de la temporada decembrina 2025–2026.

De los nuevos casos, seis ocurrieron en Neiva, uno de ellos corresponde a un menor de 13 años. Los demás se reportaron en Algeciras, La Plata, Íquira y Pitalito. En total, el consolidado de la temporada deja siete menores de edad lesionados y 34 adultos, una cifra que sigue generando preocupación entre las autoridades sanitarias.

El informe revela que 18 de los adultos lesionados estaban bajo los efectos del alcohol, mientras que dos menores resultaron afectados estando bajo el cuidado de adultos que habían consumido licor, una situación reiterativa que incrementa el riesgo de accidentes graves.

El municipio de Neiva registra 17 casos, convirtiéndose en la ciudad con mayor número de lesionados por pólvora en el departamento. Otros municipios afectados son Acevedo, Pitalito, Oporapa, Guadalupe, Aipe, Agrado, Gigante, La Argentina, Suaza, Tarqui y Timaná.

Aunque frente a la misma fecha de la temporada anterior se evidencia una reducción del 17,3 %, al pasar de 49 a 41 casos, las autoridades advierten que aún faltan días clave de la temporada festiva y que el riesgo sigue latente.

La Secretaría de Salud del Huila reiteró el llamado a la comunidad a no manipular pólvora, evitar el consumo de alcohol durante celebraciones y proteger especialmente a los menores de edad, recordando que este tipo de lesiones puede causar mutilaciones y afectaciones permanentes, principalmente en manos y rostro.