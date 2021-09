Alertan sobre presunto direccionamiento en millonaria licitación

El Comité de Transparencia por Santander está alertando de un proyecto de más de 26 mil millones de pesos que se encargará de el arreglo de las vías secundarias del departamento.

Según cuenta, Marcela Pabón, este proceso licitatorio tendría la misma metodología de calificación a los proponentes que se tuvo desde el Idesan en el proyecto la Virgen – la Cemento, que fue escándalo en semanas pasadas.

En este caso, son 29 proponentes los que estarían participando y solo dos, estarían aptos para este proyecto, ya que cumplirían con todos los requisitos.

Es decir, en este proceso de pliegos tipo no se deberían pedir requisitos , que actualmente se están solicitando, que son; una verificación específica de la seguridad social, un glosario con ciertas palabras, y garantías suplementarias.

"Hay un glosario que existe en los pliegos tipo y se está exigiendo que la experiencia tenga expresamente las palabras que dice ese glosario para poderla tomar como válida, cosa que es bastante irregular, porque los objetos contractuales que se realizan en la parte pública no siempre tienen las palabras específicas que se están solicitando, es decir, están evaluando tres criterios que no se pueden hacer expresamente consagrados en los plliegos tios, eso ya es un modus operandi que hemos identificado en la Gobernación de Santander y que se aplicó con lo del Idesan", agregó Pabón.



Desde el comité de transprarencia se alerta de esta situación y por eso hoy, 14 de septiembre, continúa una audiencia de adjudicación en el que ya solo están aptos dos proponentes