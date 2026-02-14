Corte de agua en Bucaramanga domingo 15 de febrero: 150 barrios del norte y centro sin suministro

Bucaramanga

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga informó que, por labores de mantenimiento preventivo en la línea de energía de la Estación de Bombeo ubicada en Bosconia, se realizará una suspensión temporal del servicio de agua potable, en los sectores centro, occidente y norte de la ciudad.

La suspensión del servicio se realizará entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m. del domingo 15 de febrero. por lo que desde el acueducto recomiendan hacer uso racional del agua y estar preparados para la medida. Aunque advierten que las viviendas con sistemas de bombeo mantendrían el suministro.

Sectores afectados:

La medida impactará a cerca de 50 mil usuarios, ubicados en el cuadrante comprendido entre la carrera 22 y la escarpa occidental, y entre la Calle 45 y la escarpa norte, así como el sector norte de Bucaramanga.

Distrito Estadio : Gaitán, Girardot, Granada, La Feria, La Gloria, La Independencia, Modelo, Mutualidad, Nápoles, Nariño, Bosque Norte Alto y Bajo, Nueva Colombia, Pío XII, San Francisco, San Rafael, Santander, Villa Mercedes, Zarabanda, 23 de Junio, Comuneros, Centro, Chapinero, Transición, García Rovira, Regadero Norte, Olas II, El Cinal, San Cristóbal, Camilo Torres, La Cuyanita y Zona escarpa.

: El Plan, La Esperanza I, II y III, José María Córdoba, La Juventud, Lizcano I y II, Paisajes del Norte, Regadero Norte, Los Ángeles, Mirador, Olas Altas, Olas Bajas, San Cristóbal, Transición, Villa Helena, Villa María, Villa Rosa, Altos del Progreso, San Valentín. Distrito Colorados: Colorados, Villa Patricia, Pablón Alto, La Torre, El Rosal, Rosa Alta, Los Palos, Limoncito, Getsemaní, Campestre Norte, Portal de los Ángeles, Barrio Nuevo y las pilas públicas La Fortuna, Rosal Norte, El Nogal y Altos de Marvilli.

Colseguros Norte, Minuto de Dios, 23 de Junio, Altos del Kennedy, Altos del Progreso, Balcones del Kennedy, Barrio Kennedy, Miramar, Las Hamacas, María Paz, Miradores del Kennedy, Omaga I y II, Hospital del Norte, Tejar Norte. Distrito Ferrovía: Campo Madrid, Café Madrid, Ciudadela café Madrid, Villas de San Ignacio, Claveriano, Balcones del Kennedy, San Valentín, Villa Alegría II, Olas bajas, Villa Alegría I, Omaga, Mirador del Kennedy, Viveros de Provenza, Las Hamacas.

Bavaria, San Ignacio Real, Betania. Distrito Centro: Campo Hermoso, Alfonso López, La Joya, San Miguel, Chorreras de Don Juan, García Rovira, Primero de Mayo, Centro, Santander, 23 de Junio, Candiles, Pantanos I, II y III, Don Bosco, La Esmeralda, La Palma, Quinta Estrella, Urbanización Villa del Prado, Urbanización Los Búcaros, Cárcel Modelo, Hospital Psiquiátrico San Camilo e Instalaciones de Medicina Legal.

“El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga presenta excusas por los inconvenientes que esta suspensión pueda generar y recomienda a los usuarios realizar un uso racional del agua, haciendo un manejo adecuado de los tanques de almacenamiento, con el fin de mitigar los efectos durante el período de interrupción del servicio”, comunica el amb.