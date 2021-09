En Cartagena se han entregado 200 mejoramientos de vivienda durante el 2021

Cuando a Sugey Romo le informaron que había una posibilidad de mejorar las condiciones de su casa, la cual durante más de ocho años había estado en obra negra, no estaba segura de que eso podría ser realidad, pues pensó que no habría una oportunidad para ella.

Sin embargo, toda esa incertidumbre se convirtió en esperanza cuando se olvidó de su miedo y se acercó a Corvivienda para conocer qué era eso del programa Casa Digna Vida Digna que implementa la Alcaldía de Cartagena con el Gobierno Nacional, y que busca mejorar la infraestructura de los hogares.

Fue así como entonces se postuló, y al cabo de unos meses recibió la llamada en donde Corvivienda la notificaba que había sido seleccionada como una de las beneficiarias del programa.

“Me enteré del programa por medio de un amigo, quien me dijo que estaban postulándose para el mejoramiento de vivienda, yo le dije que no, porque pensé que era por rosca, pero finalmente me insistió tanto que me presenté, y un día me llamaron que yo era beneficiaria; ese día llamé a mis hijas, llegué contenta, yo no lo creía y después empezaron las visitas, pero el día más emocionante fue cuando vi los materiales llegar a la casa y empezaron los trabajo”, expresó Romo.

Hoy, 35 días después de que iniciaran los trabajos en su hogar, Sugey y sus 4 hijas recibieron con una alegría inmensa, y con el acompañamiento del alcalde William Dau y el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, los espacios de su casa totalmente renovados y como nuevos, convirtiéndose en la beneficiaria número 200 de los mejoramientos de vivienda entregados por la Alcaldía de Cartagena con el programa Casa Digna Vida Digna del Gobierno Nacional.

“Mi casa estaba sin pisos, ni enchapes, el baño en obra negra. Hoy estoy feliz de verla renovada, tengo una alegría inmensa, esta es una alegría inexplicable”, aseguró la mujer, residente del sector Cristo Rey del barrio San José de los Campanos.

El Alcalde manifestó que estos 200 mejoramientos de viviendas son apenas el inicio de los que serán entregados este año, pues la meta es completar 900 al finalizar este 2021.

“Ya van 200 viviendas mejoradas el programa Casa Digna Vida Digna, aproximadamente 10 millones de pesos son invertidos en cada casa y eso mejora la calidad de vida para las personas. Esta es apenas la 200, antes de que acabe el año esperamos tener 900 mejoradas y para el otro año tenemos mínimo otras 900 más, y si nos vas bien programaremos 300 más”, aseguró el mandatario local.

El ministro de Vivienda manifestó que se está metiendo el acelerador para cumplirle a los cartageneros y cartageneras. “Esto no es carreta, estos no son discursos, estos son recursos, esto es realidad verificable a los sentidos, vamos a entregar 900 mejoramientos de aquí a que termine el año, y el año entrante 900 más. Vamos a acelerar para entregar esto de aquí a marzo”, explicó Malagón.

A la fecha, ya se tienen 2.655 hogares inscritos, 2.652 hogares postulados y 2.046 hogares habilitados. Se firmó acta de inicio con ejecutor de obra e interventoría el 30 de noviembre de 2020 y ya se cuenta con 600 diagnósticos efectivos, con 447 subsidios asignados, se tienen 379 mejoramientos iniciados.

Néstor Castro, director de Corvivienda, indicó que la implementación del programa se ha hecho con aportes del Ministerio de Vivienda, la Alcaldía y Corvivienda.

“Estamos entregando el mejoramiento de vivienda número 200, de 1.836 que hacen parte de un proyecto que se lleva con el Ministerio de vivienda, aportes que tuvo el Distrito y Corvivienda. La tarea nuestra es hacer el acompañamiento, la postulación de los hogares, una intervención de no más 35 días en cada vivienda para que cambien las condiciones de los hogares a unas digas”, puntualizó.

La inversión para mejoramientos de viviendas en Cartagena es de $20.000 millones, de los cuales el Distrito aportó $10.000 millones (Alcaldía $5.000 millones y Corvivienda $5.000 millones) a través de recursos propios y el Ministerio de Vivienda otros $10.000 millones, beneficiando cerca 1.836 se espera beneficiar, aproximadamente, a 6.000 personas.

Entregas

Los barrios postulados por la Alcaldía, y en los cuales ya se han entregado mejoramientos terminados son: El Pozón, sectores 19 de febrero, Miramar, 1 de mayo, Minuto de Dios, Central, Zarabanda, Corazón de Jesús, barrios Ciudadela La Paz, Nuevo Porvenir, Las Lomas y San José de los Campanos.