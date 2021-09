Alerta por amenaza a integrantes de la mesa de Victimas en el Huila

En la actualidad 10 de los 20 integrantes de la mesa de víctimas del conflicto armadose encuentran en situación de riesgo y en peligro su vida. Desde el enfoque diferencial y hechos victimizantes que crecen día a día en la capital huilense.

De esta forma los integrantes de la mesa alzaron la voz y hacen público todas las intimidaciones y amenazas, la cual buscan crear miedo y callar a los líderes en los diferentes escenarios y plenarias que se cumplen en la capital del Huila.

“Queremos hacer públicas las amenazas a la mesa de víctimas, queremos hacer claro que estas denuncias ya las tienen en conocimiento la Fiscalía, yo también vengo siendo víctima panfletos, llamas y fotos yo sesionando, queremos dejar en claro y lo importante que tengamos una ruta y no quede en papel y el silencio de algunas instituciones”. Afirmó Edna Roció Pinto Serrato.

Durante esta semana el Plenario de la Mesa Víctimas de Neiva; que se cumplió en la ciudad de Neiva, hicieron público los integrantes los riesgos contra su vida y solicitaron de manera urgente a las autoridades un concejo de seguridad ampliado, para que conozcan la realidad y las situaciones que están viviendo los integrantes con el objetivo de prevenir hechos lamentables como los ocurridos con la líder social Derly Pastrana en los últimos meses.

“El llamado que yo le hago al Gobierno Nacional no se demoren con los esquemas de seguridad y que los mismos se han carros no convencionales, se han blindados y brinden garantías poder nosotros participar en la mesa y demás espacios, ya que muchas personas no les gusta que hablemos en estos espacios”. Dijo Juan Gabriel Castro, integrante de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del Conflicto de Neiva.

De acuerdo con los integrantes, las amenazas recibidas a través de medios digitales, físicos e impresos, podrían provenir de grupos armados al margen de la ley.