Karol G arrasó taquilla en Medellín

Carolina Giraldo Navarro, la artista paisa más conocida como Karol G, agotó en dos fechas la boletería para su presentación 'Bichota Tour' en Medellín. La gira de concietos que empezará el 27 de octubre Estados Unidos y Puerto Rico, terminará en la capital antioqueña el 4 y 5 de diciembre

Cerca de 45.000 personas podrán disfrutar de este show en el Atanasio Girardot, la boletería que tenía un precio aproximado de 6.580.000 para los palcos y las boletas individuales entre 300.000 a 60.000 pesos no duró más de 10 horas en taquilla:

A través de un video en instagram, la cantante manifestó lo emocionada que estaba con el doble sold out:

“Colombia siempre ha sido muy importante para mí, y mi carrera no sería lo que es si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido buenos conmigo antes de buscar oportunidades en otras partes del mundo”,afirmó la cantante

La ganadora del Latin Grammy y autora de éxitos como Tusa, Bichota, Mi Cama y 200 copas marca un hito en la ciudad para las mujeres en el género urbano.