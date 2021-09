Desvíos en rutas de Transmetro por partido Colombia - Chile

Transmetro implementará desvíos temporales en tres rutas temporales este jueves debido al partido entre Colombia - Chile por las Eliminatorias. Los desvíos se hacen por recomendación de las autoridades.

Estos son los desvíos:

Ruta A2-1 Hipódromo



La ruta A2-1 Hipódromo tendrá el siguiente recorrido:



Carrera 1H - calle 45 - carrera 2E- calle 43 - carrera 2B – calle 41C - carrera 2 - calle 37C - Av. Las Torres - Av. Circunvalar - carrera 35B - calle 30 - carrera 30 - calle 18 - carrera 19 - calle 23 - carrera 26 - calle 24 - carrera 30 - calle 30 - calle 19 - Av. Circunvalar - Av. Las torres - calle 37C - carrera 1H.



Durante el desvío se omitirán los siguientes paraderos:



1. Calle 45 con Carrera 1 Metrocentro

2. Transversal 14 sur con calle 45

3. Calle 45D con carrera 1 Conjunto Res. Metrocentro

4. Carrera 1E con Calle 45H frente a Bloque 159

5. Av. Las Torres 45H-42

6. Av. Las Torres con calle 44B

7. Av. Las Torres No. 41C-93

8. Av. Las Torres No. 56A-93

9. Av. Las Torres No. 56A-12

10. Av. Las Torres No. 41C-92

11. Av. Las Torres No. 43-76

12. Av. Las Torres con calle 45

13. Av. Las Torres con calle 45H

14. Carrera 1E No. 45H-41

15. Calle 45 con carrera 1 Metrocentro



Ruta A6-6 Ciudadela



La ruta A6-6 Ciudadela tendrá el siguiente recorrido:



Punto de transbordo en la Calle 45 con carrera 5B, carrera 4, calle 49, carrera 1 Sur, calle 47, carrera 6 Sur, calle 49, Avenida Circunvalar, calle 51B, carrera 10 Sur, calle 49, carrera 4, carrera 4B, calle 49E, carrera 7, calle 49B, carrera 7, calle 45, punto de transbordo (calle 45 con carrera 5B).



Durante el desvío se omitirán los siguientes paraderos:



1. Estación Joaquín Barrios Polo

2. Transversal 14 sur con calle 45

3. Av. Las Torres con calle 45H

4. Carrera 6 sur con calle 46F esquina

5. Carrera 6 sur con calle 47 esquina

6. Carrera 1 No. 47B-03 (habilitado solo para recorrido de ida).

7. Calle 47 No. 3A sur - 18 (habilitado solo para recorrido de ida).

8. Calle 47 con carrera 6D sur

9. Carrera 7 sur No. 46-29

10. Calle 46 con carrera 1 sur esquina

11. Carrera 2D con calle 47

12. Calle 47 con carrera 2G

13. Estación Joaquín Barrios Polo