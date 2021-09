Martes 7 de septiembre, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy el municipio de Córdoba en el Quindío cumple cuatro años sin homicidios. Y es que desde el 7 de septiembre del año 2017 no se presentan asesinatos en esta localidad quindiana.

Humberto Velásquez es habitante del barrio el Ensueño y trabaja en la zona céntrica, reconoció la presencia permanente de las autoridades lo que fortalece la labor para disminuir el delito. Afirmó que los ciudadanos son tranquilos y eso permite que este sea un territorio de paz.

El secretario de gobierno del municipio, Javier Antonio Rico, informó que realizarán un desfile que sale desde la institución educativa José María Córdoba y finaliza en el parque principal donde contarán con los actos protocolarios pertinentes.

Por su parte el coronel Jorge Mauro Córdoba, comandante de la Policía del departamento, señaló que ha sido un logro por el trabajo articulado en el que se establecen comandos situacionales que además han permitido que en otros municipios como Circasia y Montenegro lleven más de 100 días sin homicidios.

Autoridades en el Quindío reiteran que el Quindío no cuenta con grupos armados ilegales.

Ante el asesinato del subteniente del Ejército Cristián Calderón en el Valle del Cauca al parecer por disidencias, la secretaria del interior del departamento, Magda Inés Montoya, señaló que a pesar de la cercanía con el Valle no hay presencia de grupos al margen de la ley en este territorio.

Destacó que han realizado mesas técnicas, pero no hay ningún reporte puntual sobre algún hecho que determine esa presencia. Además, dijo que constantemente llevan a cabo consejos de seguridad en cada uno de los municipios para evitar la delincuencia.

¡Otra vez! Robaron en el estadio de atletismo en Armenia

El entrenador de la liga de atletismo del Quindío, Jorge Beltrán denunció que "no hay derecho que seamos víctimas una vez más de robo y vandalismo, y esto obedece a que la alcaldía de Armenia no ha contratado un guarda de seguridad y los ladrones están haciendo de las suyas, porque no solo están robando sino dañando el inmobiliario para la práctica del deporte, ya no sabemos qué hacer"

Por su parte el director del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Armenia, Imdera, James Padilla al lamentar estos hechos vandálicos señaló que aunque tienen la voluntad de solucionar esta situación, dependen de la oficina de bienes y suministros para adelantar la contratación del personal de seguridad

Proceso de vigilancia para el estadio de atletismo de Armenia es costoso

Así lo reconoció el alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos, quien resaltó que cuenta con la disposición para fortalecer la seguridad ante los hurtos que se han registrado en los últimos meses pero evidenció que es un proceso costoso.

Afirmó que a través de bienes y suministros están prestando la vigilancia en algunas horas del día, pero le apuntan a la vigilancia electrónica que es la tendencia tecnológica de la actualidad.

Caracol Radio conoció que no solo el estadio de atletismo esta sin personal de seguridad, sino también el coliseo de gimnasia y el estadio San José están en las mismas circunstancias.

Según el Ministerio de Salud NO se reportaron muertos por COVID-19 en el Quindío y se registraron 13 casos positivos para coronavirus en el departamento.

En Armenia suspendieron jornadas de vacunación COVID-19 en colegios oficiales por falta de dosis

Precisamente se adelantaban las jornadas con los niños entre 12 y 17 años en las instituciones educativas de la ciudad en las que la Normal y Casd fueron unas de las sedes beneficiadas, sin embargo, la escasez de vacunas ha generado que por ahora no realicen el proceso a la espera de que el Gobierno Nacional envié los biológicos.

La secretaria de educación de la ciudad, Julieta Gómez de Cortés, destacó la importancia de la iniciativa para fortalecer la presencialidad.

El alcalde de la capital quindiana, José Manuel Ríos reconoció que ya son 280 mil dosis aplicadas y que de esas 150 mil son de dos dosis lo que supera la meta de inmunidad de rebaño que es de 212 mil, sin embargo, evidenció la situación ante la falta de vacunas lo que impide las jornadas masivas que adelantaban en las diferentes comunas de la ciudad.

La EPS Medimás ha girado 195 mil millones de pesos a los hospitales y clínicas que han brindado, durante el 2021, atenciones en salud a los usuarios afiliados a la entidad, en Risaralda, Caldas y Quindío.

Frank Huerta, Gerente regional de Medimás EPS, en el Eje Cafetero explicó que del total de giros realizados, el 65 % ha sido destinados para los hospitales públicos con presencia en los tres departamentos lo que equivale 124 mil millones de pesos

El directivo agregó que por otro lado, haciendo referencia a la red privada, la EPS ha girado 69. mil millones a las clínicas que ofrecen, en su mayoría, servicios de mediana y alta complejidad.

El primer niño diagnosticado con Menkes en el país falleció en Armenia

La presidenta de Menkes Colombia y madre de Santiago Londoño, Carolina López, manifestó que su hijo de seis años murió el fin de semana, padecía el síndrome de Menkes que afecta el desarrollo mental y físico por el trastorno del metabolismo que no permite la correcta distribución del metal en los tejidos del organismo.

Carolina cuenta con una red de apoyo para las familias que atraviesan su misma situación con el fin de brindar apoyo psicosocial y de generación de ingresos.

Gracias a la labor de esta valiente mamá logró producir el medicamento Histidinato de Cobre para el tratamiento de la enfermedad ultra huérfana.

Los alcaldes de las ciudades capitales preocupados por la seguridad adelantarán una mesa nacional de justicia ante la situación de que la mayoría de delincuentes capturados por las autoridades quedan en libertad

El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos señaló que la idea es buscar un pacto nacional por la seguridad en la que estén todas las autoridades para hacerle frente a la delincuencia.

Agregó que también trabajan con las demás alcaldes y la gobernación del Quindío para buscar des hacinar las estaciones de Policía en Armenia con la construcción del pabellón para los sindicados.

El registrador nacional del estadio Civil Alexander Vega anunció que para las elecciones de congreso y presidencia del 2022 habrá 15mil mesas más de votación en todo el país.

Por su parte desde el consejo nacional electoral aseguran que están dadas las garantías para el proceso electoral del 2022 entre ellas las curules para la paz.

5.2 toneladas de residuos pos consumo recibió la CRQ durante jornada de recolección que se cumplió la semana pasada en todos los municipios del Quindío.

Siete colegios oficiales de Armenia serán acondicionados para establecer jardines infantiles

La secretaria de educación de la ciudad, Julieta Gómez de Cortés, señaló que los niños de 4 años en adelante contarán con un espacio idóneo respecto a la bioseguridad y aprendizaje.

El objetivo es que puedan replicar la iniciativa a las demás instituciones educativas pero por ahora están en jornadas de inscripciones y así poder iniciar con grupos de 40 a 45 niños.

Destacó que los padres de familia que estén interesados deben acudir directamente a los colegios que hacen parte de la iniciativa como Bosques de Pinares, La Adiela, Ciudadela Cuyabra, Nacional, Los Quindos, Instituto Técnico Industrial y Rufino José Cuervo Centro para realizar la inscripción de los niños.

La institución educativa Laura Vicuña de Armenia lidera desde hoy el séptimo foro por la paz donde estudiantes de seis colegios dialogarán y debatirán sobre la paz, la actividad se cumplirá entre las 8 de la mañana y las 12y30 del mediodía.

En deportes, En el Guatemala Open de Bowling categoría juvenil, los bolicheros quindianos Juan Guillermo Londoño y Mariana Jaramillo, ganaron para Colombia dos medallas de plata y cuatro de bronce.

Mariana Jaramillo se colgó medalla de plata en Individual, plata en Todo Evento femenino, bronce en Parejas femenino y bronce en Equipos mixto; entre tanto Juan Guillermo Londoño ganó bronce en Parejas masculino y bronce en Equipos mixto.