Extractores de carbón denuncian intimidaciones de grupos armados

La situación de inseguridad no sólo se ha presentado en la ciudad de Cúcuta con los diferentes atentados, sino que también está afectando a los diferentes sectores productivos que trabajan en las áreas rurales.



Esta situación se ha evidenciado al aumentar las intimidaciones y extorsiones en la producción de diferentes áreas que generan desarrollo en la frontera.



Uno de los representantes del sector carbonero, le dijo a Caracol Radio que han estado inmersos en las amenazas que se dan por parte de diferentes grupos que buscan que se les pague las llamadas vacunas.



“El tema de la violencia nos está afectando nuevamente, siempre hemos tenido estos problemas pero últimamente se han incrementado y cuando no es un grupo es otro el que llega a hacer diferentes exigencias, nosotros tenemos que trabajar por la región y por todos nuestros empleados sin embargo esto nos genera un temor, nosotros lo único que sabemos hacer es nuestra labor y no está en nosotros resguardarnos de estos grupo que cada día están aumentando en su accionar”, dijo el empresario.

Reiteraron el llamado a las autoridades para buscar una estrategia que permita disminuir estas amenazas.