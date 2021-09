Jueves 2 de septiembre, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dos personas muertas dejaron dos accidentes de tránsito en las vías del Quindío en las últimas horas

El trágico hecho se registró en la vereda San José frente a la finca el Recreo en la que una volqueta al parecer tuvo que frenar de manera repentina en una pendiente y en ese momento una motocicleta que venía detrás fue arrollada violentamente.

Jhon Fredy Llanos Palacio de 33 años de edad y su pequeña hija Carolina Llanos Cabrera de 11 años murieron en el lugar de los hechos, fueron varias horas en las que intervinieron las autoridades correspondientes para remover el vehículo de carga y los cuerpos descartando más víctimas.

El otro accidente se presentó en la entre Calarcá y el peaje Quindío de la vía hacia la línea cuando un tractocamión se quedó sin freno y terminó volcado en la carretera, el conductor por fortuna resultó ileso.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante cierre del segundo hospital más importante del Quindío, Contraloría advirtió que podría haber cierre masivo de centros asistenciales por deudas de las EPS

El cierre del Hospital la Misericordia de Calarcá y la sede en el corregimiento de Barcelona ha generado la intervención de los entes de control por la crisis financiera que viven los demás centros asistenciales del Quindío.

El contralor departamental, Luis Fernando Márquez, señaló que avanzan en la solicitud de las carteras para gestionar recursos que permitan solventar la problemática evitando la afectación en la prestación del servicio.

Destacó que respecto a la Misericordia no han encontrado ningún hecho de corrupción por lo que consideran que la situación se centra en la falta de apoyo de la junta directiva, cartera o algún desorden administrativo.

El gerente del hospital La Misericordia, Bernardo Gutiérrez entregó detalles sobre la junta directiva en la sede de la gobernación del departamento que se cumplió en las últimas horas.

El directivo agregó "tuvimos una junta directiva más propositiva y con el ánimo de buscar soluciones a la crisis que tiene el hospital, la idea es reabrir los servicios esenciales como urgencias pero que sea por el resto del año, estamos en ajustes al plan de contingencia que permitiría que en pocos días se puede reabrir el centro asistencial"

El gerente indicó que la cartera morosa de 12.000 millones de pesos y que las EPS no cumplan con el pago respectivo es una de las causantes de la situación del centro asistencial.

Sobre la solicitud de la renuncia Bernardo Gutiérrez indicó "no he considerado esa posibilidad, estamos trabajando para que el hospital preste el servicio de segundo nivel, pero no he considerado renunciar a la gerencia"

Jorge Hernán Zapata Botero, director de la oficina Privada y delegado del Gobernador en la presidencia de la junta directiva, indicó además que se solicitó otra serie de informes para fortalecer dicho plan de contingencia, los cuáles deben ser presentados durante la próxima reunión extraordinaria del martes 7 de septiembre

Durante la jornada elevaron la solicitud a la gerencia del hospital que destine varios funcionarios para, con el acompañamiento del Ministerio Público, puedan ingresar a las instalaciones de La Misericordia y así se dé inicio a las acciones administrativas que posibiliten la contratación y demás acciones pertinentes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el registro de este miércoles, el Ministerio de Salud reportó que por tercer día consecutivo NO hay muertos por COVID-19 en el Quindío, y 12 casos positivos para coronavirus en el departamento.

En cuanto a la ocupación de camas de unidad de cuidados intensivos en el hospital San Juan de Dios de Armenia está en el 39.5%, pero solo hay dos pacientes positivos para COVID-19 y en la unidad de cuidados intermedios está en 52.8% y solo hay 3 pacientes positivos para coronavirus.

Colegios públicos y privados de Armenia avanzan en la vacunación contra COVID para mayores de 12 años de edad

Es el caso de la institución educativa Normal Superior del Quindío en el que establecen jornadas masivas de inmunización para este grupo poblacional.

El rector, Luis Antonio Cobaleda, señaló que es un proceso fundamental de responsabilidad social por eso le apuntan a fortalecer la actividad vacunando a cerca de 1.200 estudiantes. Hasta el sábado se extenderá la jornada tanto en la sede principal como en Fundanza de 8 de la mañana a dos de la tarde.

Por su parte, la rectora del Colegio Gimnasio Contemporáneo, Llamilet Álzate, resaltó que cuentan con el 100% de los docentes y empleados ya están vacunados lo que ha permitido ampliar la cobertura.

400 estudiantes de la universidad la gran Colombia seccional Armenia esperan ser vacunados contra el covid 19 en jornadas de inmunización que se iniciaron ayer miércoles

El rector de la institución de educación superior Jorge Alberto Quintero manifestó la importancia de estas jornadas para continuar con el proceso de reactivación y clases presenciales en la universidad cumpliendo con los protocolos de bioseguridad además del plan de vacunación.

Frente a los mayores de 12 años de edad dijo que establecerán las jornadas en la institución educativa desde el 10 de septiembre y mañana vence el plazo para la autorización de padre de familia.

Con una inversión colectiva superior a los 140 millones de pesos, fueron entregados los acondicionamientos locativos a la permanencia preventiva en Calarcá, que servirá para 60 sindicados, en principio, sean recibidos en condiciones dignas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Seccional Quindío de la Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías enviara a la cárcel a Nora Yanet Murillo Yatacue, Víctor Daniel Sánchez García y Juan José Sánchez García, presuntamente, responsables del delito de hurto calificado y agravado del que fue víctima un joven de 16 años de edad al que, al parecer, le hurtaron su celular y útiles escolares.

La información recopilada indica que la víctima se dirigía a su casa y se presume que cuando pasaba por la zona conocida como los puentes de la calle 26, en el centro de Armenia, los implicados se acercaron para intimidarlo con un arma blanca y pedirle que entregara sus pertenencias.

En medio de este hecho la víctima fue herida en varias oportunidades. De inmediato la comunidad persigue a los presuntos agresores logrando que tres de ellos sean entregados a la Policía.

El mal uso de suelos en muchos casos está provocando los deslizamientos de tierra que se presentan en las épocas de lluvias en el departamento del Quindío, desde la CRQ advierten de la importancia de prácticas amigables en las zonas rurales para minimizar el impacto de los derrumbes

El director de la CRQ José Manuel Cortés indicó que con obras de bioingeniería están tratando de mitigar el impacto en varios sectores del departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Más de 50 familias del proyecto de vivienda Montecarlo Plaza en Armenia son afectados por incumplimientos de la constructora

El proyecto ubicado en el sector de la glorieta Malibú de la ciudad fue epicentro de protestas puesto que los propietarios evitaron una acción en la cual pretendían secuestrar los apartamentos ante el embargo existente en varios de ellos.

Según María Cárdenas, informó que la constructora Construtodo de la Sabana es representada legalmente por René Primitivo Rivera quien hipotecó el lote generando toda la situación. Denunció que el señor no da la cara, incluso cursa un proceso en la Fiscalía en su contra. Realizó un llamado a la alcaldía municipal para que realicen mayor vigilancia a este tipo de proyectos.

Desde Planeación Municipal informaron que realizaron la suspensión el procedimiento con el fin de proponer unas mesas de negociación entre todos los involucrados, y así llegar a buen término respecto a las situaciones legales del proyecto.

Recursos de Empréstito serán destinados en vía afectada por huecos en Mercedes del Norte de Armenia

El secretario de infraestructura de la capital quindiana, Mauricio Chacón, señaló que entiende las dificultades que se presentan en el sector y el aumento de lluvias que colapsan la movilidad, sin embargo, reconoció que intervendrán la zona afectada puesto que está entre las prioridades.

Directivas de colegios en Armenia resaltan el éxito de la presencialidad

El Rector de la Normal Superior del Quindío, Luis Antonio Cobaleda, destacó que ha sido un proceso satisfactorio ya que los estudiantes han retornado a las aulas solo 35 siguen en casa por voluntad propia así que solicitó a los padres de familia confiar y reconocer la importancia del proceso para el área emocional, social y de aprendizaje.

Así mismo, la rectora del Colegio Gimnasio Contemporáneo, Llamilet Álzate, manifestó que no han tenido ninguna dificultad respecto a contagios masivos de COVID lo que fortalece el regreso a clase. Destacó el apoyo de padres de familia para que la presencialidad se asuma de la mejor manera.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La obra del Paseo El Edén en el municipio de La Tebaida la dejó tirada el contratistas cuando llevaba el 60% de ejecución, así lo confirmó con frustración el alcalde, Vicente Young

El mandatario fue claro en manifestar “estamos en un proceso de incumplimiento que ya va a terminar pero hay que garantizar el debido proceso a quienes estaban ejecutando y la dejaron tirada en un 60 %. Estamos muy inconformes, nos duele, pero fue un esfuerzo muy grande desde que llegamos verificando el proceso y a pesar de todo no han terminado y no sabemos cuándo termina el proceso”.

Desde hoy 2 de septiembre hasta el 21 de septiembre se realizará el cuarto ciclo de pagos para los 2.000.000 hogares beneficiarios de Devolución del IVA. Cada hogar vinculado recibirá 76.000 pesos.

La superintendencia de transporte informo que Del 1 de enero al 30 de agosto de 2021 se han reportado 1.959.076 pasajeros en 344.399 vehículos por la terminal de transportes de Armenia, mientras que En el año 2020 la terminal de transporte de Armenia movilizó 2.631.105 pasajeros en 424.655 vehículos.

Desde el 1 de enero de 2019 al 24 de agosto de 2021, la Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte ha recibido 188 peticiones, quejas, reclamos y denuncias , relacionadas con la ciudad de Armenia, de las cuales 60 relaciones con el servicio de transporte aéreo y 128 al transporte terrestre

En el marco del premio nacional a la responsabilidad social Camacol, Ladrillera La Campana del Quindío obtuvo el galardón en la categoría mejor práctica ambiental con el programa ‘Producción Sostenible de una ladrillera Pyme con esquema de economía circular’.

En deportes, Los atletas de voleibol de playa del Quindío, Brian Ciro y Leonardo Andres Morales Patiño, aseguraron un cupo para los IV Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa 2021 que tendrán lugar en los departamentos de Sucre y Córdoba del 22 al 30 de octubre