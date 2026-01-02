Un hombre fue asesinado con un machete en medio de una riña en Medellín

Medellín

Como ya lo había advertido la Policía Metropolitana, este 31 de diciembre y el 1 de enero las riñas fueron los hechos violentos más reportados en las celebraciones del nuevo año. Precisamente una situación de estas cobró la vida de un hombre en el nororiente de Medellín.

Según el reporte del caso, la riña se registró en el barrio María Cano, también conocido como Carambolas, exactamente en la Cl. 90 Nro. 22A -18. La comunidad alertó a las autoridades mediante la línea de emergencias 123 sobre una pelea en la calle en la que un hombre agredió e hirió a otro con un arma cortopunzante tipo machete.

Cuando llegaron las patrullas al sitio indicado, encontraron a la persona agredida muerta, identificada como Carlos Enrique Restrepo, de 48 años. Sobre el agresor, se indicó que huyó del lugar y es buscado por las autoridades para que responda por este homicidio y aclare las circunstancias en las que se inició la riña.

Según la Policía Metropolitana, entre el 31 de diciembre del 2025 y la tarde del 1 de enero del 2026 se han reportado dos homicidios, incluido el atacado con el machete en Carambolas.pelea